Сестра погибшей в Сеуле россиянки назвала причину смертельной давки на Хэллоуин: «Приехал знаменитый телеведущий, и все бросились к нему»

Кристина год назад переехала из Новокузнецка в Корею ФОТО: соцсети

Традиционное празднование Хэллоуина обернулось ужасной трагедией в Южной Корее. На улицах Сеула началась давка, унесшая жизни более 150 человек. Среди них оказалось и несколько россиянок, в том числе и 26-летняя Кристина Гарден, которая не так давно переехала из Новокузнецка в Корею учиться. То, что девушка стала одной из жертв давки, "КП-Петербург" подтвердила двоюродная сестра погибшей Оксана Рубцова.

В давке погибли больше 150 человек Фото: REUTERS

- К сожалению, это правда. Если честно, мы и сами не знаем всего, что там произошло. Как нам написала её подруга, приехал какой-то знаменитый телеведущий, и все ломанулись к нему, - поделилась с "КП-Петербург" Оксана. - Она была очень доброй, отзывчивой и скромной девочкой. Мы все её очень любим. Для нас это шок, до сих пор не верим. Очень тяжело сейчас про это говорить, мне утром предстоит как-то рассказать все нашей бабушке, она ещё ничего не знает. Бабушка нас воспитала.

В Сеуле девушка училась и работала ФОТО: соцсети

Первый раз Кристина оказалась в Корее в 2019 году. Тогда девушка накопила деньги и поехала на концерт любимой группы. Чужая страна так зацепила юную красавицу, что через год она вновь оказалась в Корее, а потом и вовсе решилась на переезд.

- Ей там было хорошо и комфортно, она астматик, а там почти не пользовалась ингалятором. Второй раз поехала через год, сделала себе подарок на 25 лет. В прошлом году решила переехать туда на совсем, - вспоминает сестра Кристины.

В ЧП разбирается полиция Фото: REUTERS

В Сеул девушка уехала по студенческой визе, так как хотела получить местное образование. Профиль был связан с дизайном одежды. Содержать себя приходилось самой, поэтому работала, где придется - официанткой, мойщиком посуды и репетитором по русскому языку.

- Кристина жила в общежитии. Там, в Сеуле, будет кремация, а дальше пока неизвестно, - отмечает Оксана. - В России она Хэллоуин никогда не отмечала. В прошлом году в Корее она на него тоже не ходила, а в этом году почему-то пошла...

На празднике было больше 100 тысяч человек Фото: REUTERS

Сейчас родные думают, как перевезти урну в прахом и документы в Россию, чтобы похоронить Кристину. Осознать случившееся они еще не успели.

Кровавая давка в Сеуле произошла вечером 29 октября на "самой тусовочной" улице в центре города. Отпраздновать Хэллоуин туда пришли около 100 тысяч человек. В один момент толпа обезумела и ринулась в одну сторону. Люди от давки начали задыхаться. Погибли минимум 151 человек, из низ 97 женщин. Большинству из них было меньше 30 лет.

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