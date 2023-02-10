Рыбаков сдует: над Финским заливом ждут сильный шторм

Штормовой ветер сдует рыбаков со льда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Штормовой ветер будет сносить петербуржцев с ног в наступившую пятницу. Согласно прогнозам синоптиков, днем резкие порывы западного направления будут достигать 20-25 метров в секунду, что по шкале Бофорта, определяющей силу ветра, означает шторм и сильный шторм. Но последнее касается побережья и акватории Финского залива. То есть, в основном рыбаков.

- Санкт-Петербург: погоду испортит сильный ветер - будьте осторожны! Небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус

В такой ситуации, сильный ветер плюс снег, возможны метели. На дорогах и тротуарах, учитывая ночные заморозки и дневную оттепель, гололедица.

В течение суток температура в Петербурге составит от -1 до +1 градуса, по Ленобласти будет -3…+2. Ветер западный умеренный, но с резкими порывами до 15-20 метров в секунду в городе. В прибрежных районах и над Финским заливом - до 25 метров в секунду. Любителям зимней рыбалки, которых мало что пугает, иногда до безрассудства, стоит хорошо подумать перед выходом на лед. Тем более, что в черте города он запрещен.

Атмосферное давление с утра пойдет вниз и упадет до уровня в 747 мм ртутного столба, что заметно меньше нормы. Но после обеда показатель снова начнет расти. Метеозависимым людям может быть нехорошо с самочувствием.

За эти «американские горки» надо благодарить «ложбину» с атмосферным фронтом, который покинет город ближе к ночи. В субботу ветер стихнет, а температура упадет на пару градусов. Возможен небольшой снег. А в ночь на воскресенье резко похолодает до -8. Но днем снова около ноля.

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