«Пулю в теле так и не нашли»: Могли ли спасти жизнь Пушкина после дуэли современные врачи

Мог ли выжить Пушкин? Источник: Пётр Кончаловский/Всероссийский музей Пушкина

«Погиб поэт! - невольник чести. Пал, оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой!». Эти стихи теперь знает, пожалуй, каждый школьник. Смерть Александра Пушкина стала трагедией для всей императорской России и была широко отражена в культуре и поэзии того времени. Великий русский поэт скончался 10 февраля 1837-го года после ранения, полученного во время дуэли с Дантесом. «Комсомолка» решила разобраться, а смогли бы сейчас спасти поэта и правильно ли в то время действовали врачи?

«ШТУКА СКВЕРНАЯ, ОН УМРЕТ»

Во время дуэли с Дантесом Александр Пушкин получил пулевое ранение. На первый взгляд, как вспоминали свидетели событий, это было всего лишь небольшое отверстие. Поначалу никто из врачей не мог и предположить, что происходило в самом теле поэта. Об этом spb.kp.ru рассказала заведующая Музеем-квартирой Пушкина в Санкт-Петербурге (входит в состав Всероссийского музея Пушкина), филолог-пушкинист, доктор филологических наук Галина Седова.

- Пуля, ранившая поэта, перебила шейку бедра и проникла в живот, - рассказала Галина Седова spb.kp.ru. - Помимо бедра оказались раздроблены крестцовая и бедренная кости, травмированы мягкие ткани, но снаружи была видна лишь небольшая дырочка. Только после вскрытия медики обнаружили внутри около полулитра запекшейся крови. Лечил Пушкина придворный лейб-медик Арендт, который в свое время побывал в 30 сражениях и видел много подобных ран. Осмотрев поэта, он сразу сказал: «Штука скверная, он умрет».

Пушкин погиб после ранения на дуэли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Врача на месте поединка не было, поэтому Пушкин по дороге домой просто зажимал рану рукой и потерял немало крови. В этом случае ему могло помочь переливание, но в медицине того времени таких методов лечения не существовало. Иногда Арендт использовал в своей практике «донорскую» кровь, но не всегда успешно, поэтому экспериментировать с Пушкиным не стал, сознавая цену возможной ошибки.

Медики не подозревали о серьезном раздроблении костей и сделали промывание, что доставило раненному дополнительные страдания. Из-за внутреннего кровотечения началось вздутие живота и небольшая гангрена. Спасти поэта не смогли, ведь в то время не было ни рентгена, ни антибиотиков, никто не знал о существовании резус-фактора и групп крови.

«ЛЕЧИЛИ ПИЯВКАМИ И ОПИУМОМ»

Внутреннее кровотечение и другие внутренние травмы привели к тому, что у поэта развился перитонит (воспаление брюшины - прим.ред.). Доктор Арендт предложил поставить пиявки, как это делали в то время. Пушкин, мужественно перенося боль, даже сам их себе ставил. Но пиявки сильно ослабили организм, который и без того потерял немало крови.

- Чтобы избежать воспаления, врачи начали лечение с холодных примочек, позднее дали больному несколько капель опиума, чтобы уменьшить страдания, - объясняет доктор филологических наук. - До опиума поэт принимал лавровишневые капли, но они не помогали. В то время сильных обезболивающих препаратов не было, как и не было анестезии для проведения операции, необходимой для спасения поэта.

К памятнику поэта в день его смерти несут цветы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пулю из тела поэта врачи пытались извлечь с помощью медицинского зонда, но безуспешно. Боли усилились, чтобы их облегчить, прикладывали лед. Возможно, его брали из ледника во дворе.

- Пушкин, как говорил доктор Даль (составитель толкового словаря – прим.ред.) вел себя эти два дня после ранения, как ребенок: был очень послушен, боялся доставить кому-то лишние хлопоты, - напоминает Галина Седова. - Первые сутки для поэта были самыми тяжелыми: стонать от нестерпимой боли он не желал, боясь испугать жену. В какой-то момент он попросил принести ему ящик с бумагами, в котором лежал небольшой дорожный пистолет. Поэт спрятал его под подушку, но Данзас вовремя это заметил и остановил друга. На вторые сутки поэту стало несколько легче, но как заметил Владимир Даль, Пушкин «истаевал»: он слабел на глазах, у него падал пульс. Было понятно, что он уходит. Вспоминали, что он сам щупал себе пульс и говорил: «Смерть идет».

«СПАСЛИ БЫ 100 ПРОЦЕНТОВ»

Некоторые исследователи считают, что медики при лечении Пушкина совершили две ошибки: пиявки и лед. Якобы холодные компрессы ухудшили состояние больного. Но Галина Седова не согласна с этими выводами.

- В пушкинское время при таком тяжелом ранении прикладывали холод, чтобы унять жар. Это считалось правильным, - объясняет филолог. - А перитонит лечили тогда пиявками. Врач не мог не понимать, что больной от этого теряет силы, но Арендт знал, что Пушкин умирает. И хотел облегчить его страдания.

Ответом на вопрос, могли ли современные врачи спасти Пушкина, задавалась и сама Галина Седова.

Пушкин не хотел пугать жену, поэтому тихо переносил боль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я не единожды говорила с врачами, и они считают, что при современном уровне медицины шанс выжить у Пушкина был 50 на 50, - делится исследователь. - У поэта возникла газовая гангрена, от нее люди умирают и в наше время. Как бы там ни было, у Пушкина был сильный и крепкий организм, после ранения он прожил целых 46 часов, но рана была слишком серьезной, чтобы надеяться на выздоровление.

Однако сами современные хирурги более конкретны в выводах о том, смогли ли бы они спасти Александра Пушкина в нынешних условиях.

- Я думаю, что большая вероятность того, что мы спасли бы Александра Сергеевича, - заявил spb.kp.ru хирург, заведовавший хирургическим отделением, Иван Двинских. - Спасли бы. Единственное, могла бы остаться неврологическая симптоматика. На крестцовой области есть нервные сплетения. Могли бы начаться нарушения чувствительности и двигательных функций в нижних конечностях, нарушения мочевого пузыря и тазовых органов. Первое бы, что мы сделали, остановили бы кровотечение, провели обезболивание, затем ревизия брюшной полости, таза, кишок. Отсекли бы поврежденные ткани. При необходимости сделали бы переливание крови, а затем уже послеоперационное лечение.

Современные медики уверены, что могли бы спасти поэта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Владимир Раднаев в свою очередь утверждает, что современная медицина, безусловно, спасла бы поэта.

- Необходимая Пушкину хирургия появилась уже во времена выдающегося хирурга Российской империи Николая Пирогова (умер в 1881 году – прим.ред.), а до этого была очень слабая медицина. Сейчас бы Пушкина практически сто процентов спасли, - поделился с spb.kp.ru Раднаев. – Если бы он поступил в стационар, то почему бы нет. А газовую гангрену современная медицина лечит. Правда, она сейчас она почти не встречается.

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