Опубликовано видео огромной очереди около петербургского музея в День памяти Пушкина

10 февраля исполнилось 186 лет со дня смерти великого поэта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огромная очередь выстроилась в Мемориальный музей-квартиру А. С. Пушкина в памятный день. 10 февраля исполнилось 186 лет со дня смерти великого поэта. В честь этого музей на набережной реки Мойки подготовил специальную программу для петербуржцев и гостей города.

Желающие почтить память Пушкина подолгу стоят в очереди, несмотря на суровые погодные условия. Улыбчивым петербуржцам снег – не помеха для культурного просвещения.

- В первую половину дня уже прошли торжественная церемония возложения цветов и торжественное памятное собрание. Память о поэте почтили минутой молчания. Далее планируется музыкально-литературная программа, - сообщает пресс-служба музея.

В честь памятной даты жители Петербурга и гости города могут посетить экспозиции музея абсолютно бесплатно. Но сделать это можно только с 10:30 до 13:50 и с 15:30 до 18:00. Кроме этого, каждый час для желающих проводятся пешеходные экскурсии «Последний путь Пушкина». По особому маршруту будут ходить и посетители музея-квартиры.

- В этот день по Музею-квартире А. С. Пушкина посетители пройдут тем маршрутом, каким шли современники поэта в январе 1837 года, - добавили в учреждении.