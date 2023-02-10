Рыбаков спасли в метель с Финского залива в Петербурге

На Финском заливе спасли рыбаков. Фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО

Спасатели МЧС в метель вывели рыбаков со льда на Финском заливе. Упорные рыболовы отправились на промысел несмотря на все «китайские» предупреждения о смертельной опасности.

- В Петербурге господствуют метель и сильный порывистый ветер. Из-за сильного ветра возможен подъем уровня воды и разрушение ледового покрова водоемов. Несмотря на все предупреждения, нашлось много тех, кто отправился на лед. На берег уже доставлено немало любителей зимней рыбалки, которым грозила реальная опасность, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

И пока одни спасатели на катерах с воздушной подушкой выгоняют рыбаков со льда, другие сотрудники МЧС патрулируют на машинах прибрежную полосу, предупреждая безрассудных рыболовов об опасности.

Десятки рыболовов ушли на промысел несмотря на предупреждения. Фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО

Тем более, что синоптики предупреждают: все самое интересное еще впереди.

- Вот она, настоящая февральская погода. Ветер в Петербурге еще не самый сильный - сейчас над акваторией Финского залива от 20 до 24 метров в секунду - сильнее придет чуть позднее. А снега хватит на весь вечер. Так что пока ждем милости от природы, - сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Тем, кто еще не ушел с работы домой, советуют либо аккуратно двигаться перебежками подальше от домов, деревьев, рекламных щитов и дорожных знаков. Либо уже сидеть в офисе до ночи, пока стихия угомонится.

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