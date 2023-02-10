«Со школы митинговала за мир с Россией»: За что на самом деле в Латвии бросили в СИЗО студентку СПбГУ

Друзья арестованной в Латвии студентки СПбГУ рассказали подробности о ее задержании. Фото: СОЦСЕТИ

22-летнюю студентку СПбГУ Татьяну Андриец арестовали в Латвии по обвинению в нарушении санкций и в помощи иностранному государству. Девушка - гражданка прибалтийской страны, а в России учится на третьем курсе бакалавриата на факультете международных отношений. Друзья Татьяны рассказали spb.kp.ru, что на самом деле стало причиной ее ареста.

ЗАЩИТНИК РУССКИХ В ЛАТВИИ

- Таня одаренный человек. Чудесно играет на скрипке и гитаре. И вторая ее любовь – это Россия. Еще с подросткового возраста она увлеклась историей страны. И это при том, что у нее мама всегда жестко настроена против России, - анонимно поделились с spb.kp.ru подруги арестованной студентки. – Она знает все наши традиции. И когда она видела всю эту русофобию в родной Риге, это вызывало в ней сильное чувство несправедливости. Сразу после 18-летия она вступила в партию «Русский союз Латвии», работала в рижской Думе.

Таня профессиональная скрипачка. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по страницам Татьяны в соцсетях, она часто митинговала. Хотя чаще всего девушка просто вставала в одиночные пикеты с небольшими плакатами на улицах Риги. На каждом листке было простое человечное требование. Например, вернуть уроки русского языка в школах или прекратить депортацию граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку.

Иногда Таня принимала участие и в полноценных митингах. Тогда на нее составляли административные протоколы. По словам друзей Андриец, самым болезненным ударом для нее был снос памятника Освободителям в Риге. Ей даже не дали возложить к монументу красную гвоздику.

Татьяна боролась за права русскоязычного населения не только в Думе, но и на улицах. Фото: СОЦСЕТИ

- Ее забрали на допрос вместе с велосипедом, на котором она ехала к памятнику. Выдумали, что она якобы развешивала листовки с требованием свергнуть правительство. Но ее отпустили, слава богу. Этой зимой она успешно сдала сессию в Петербурге и на каникулы захотела вернуться домой. Ей нужно было дать показания по задержанию у памятника Освободителям. Границу ей дали пересечь. Но через пару дней задержали и возбудили совершенно дикое уголовное дело, - возмущается подруга Татьяны Виктория Матуль.

ВЕРИЛА, ЧТО НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВНА

Как рассказывают близкие Татьяны, ее содержат в одиночной камере, но вскоре переведут в общую. Они боятся, что другие заключенные могут ей навредить.

- Она божий одуванчик. Скромная и тихая девчонка, которая считает, что все люди хорошие, всех можно примирить. Никогда не отвечает злом на зло. Потому она и вернулась без опаски в Латвию. Считала, что ее не за что задерживать. Искренне верила в непредвзятость полиции. Все одногруппники в шоке. Мы хотим как-то заступиться, помочь. Но не знаем, что делать, - разводят руками коллеги-третьекурсники СПбГУ.

Как правило, все митинги латвийские власти жестко пресекали. И полиции не нравились настойчивость Татьяны. Фото: СОЦСЕТИ

По мнению латвийской полиции, Татьяна якобы была администратором оппозиционного Telegram-канала «Антифашисты Латвии», где, как они считают, были призывы к свержению государственного строя страны.

- Властям не нравилось, что мы публиковали личные данные фашистов. В нас видели угрозу нацбезопасности. Хотя чиновники и депутаты сами провоцировали русских и разжигали ненависть, - утверждает Виктория Матуль, которая является одним из администраторов Telegram-канала. – Но Таня вообще никак с нами не связана. Все-таки она больше за мирное решение вопросов.

Добавим, что у российских дипломатов в Латвии формально нет оснований требовать допустить их к арестованной студентке. Все из-за того, что она гражданка Латвии. Друзья Татьяны Андриец пока не знают реакцию ее родителей на происходящие события.

ОФИЦИАЛЬНО

Проректор СПбГУ по правовым вопросам Юрий Панов

- Девушка протестовала против ликвидации советского мемориального наследия, защищала память народа о победе над фашизмом – этот факт соответствует законодательству РФ. Сотрудники и студенты СПбГУ уже выразили готовность оказать юридическую и любую другую помощь, которая потребуется нашей студентке.

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