Анна Asti сделала заявление о беременности

Анна Asti теперь связана с Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждая вторая звезда российской эстрады в душе бизнесмен, не иначе. Список артистов-предпринимателей в минувшие выходные пополнила поп-исполнительница Анна Asti. Экс-солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба громко презентовала свой караоке-бар в Петербурге и даже выступила на открытии. Конечно, не бесплатно. Входной билет для поклонников певицы обошелся в 8 тысяч рублей на человека. Как призналась сама артистка, да, она поет, но только “за большие деньги”.

Открытие было торжественным, с перерезанием красной ленты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Там, где сегодня Asti, действительно, крутятся какие-то баснословные суммы. Вот, например, на открытие бара “Сплетни by Anna Asti” в самом центре Северной столицы Дзюба с компаньонами потратила больше 20 млн рублей.

В заведение вложили больше 20 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Деньги из подушки по утрам не выбиваю, все заработала сама трудом, - откровенничала с журналистами и блогерами Анна. – И всегда говорю, что Бог меня очень сильно любит. Год назад (когда Анна покинула проект Artik&Asti, - прим.Авт.), я не знала, что даже буду петь. А теперь все говорят, что я номер один.

Муж Анны Станислав приехал на открытие бара вместе с ней. Фото: Артем КИЛЬКИН

Учитывая, что в конце 2022 года ФНС РФ ликвидировала ИП Анны Дзюбы из-за того, что у нее по-прежнему украинское гражданство, а срок действия разрешения на проживание в России истек, возникает вопрос, какое участие в открытии бара принимала звезда? Если верить партнерам по бизнесу поп-дивы, то от Asti в баре одно название.

- Переговоры с Анной мы начали больше года назад, - рассказа предприниматель Павел Чесноков. Он же год назад стал сооснователем бара “Руки вверх” для Сергея Жукова. - В Петербурге его открыли, так как быстрее, чем в Москве, нашли подходящее помещение. Анна большое участие принимала в разработке концепции проекта. Занималась, в том числе, меню. В управлении операционном она не участвует. Не может позволить себе этого из-за времени. Что касается 20 млн рублей, то стоит упомянуть о том, сколько потратили до нас. Эта линия заведений много раз перерождалась, здесь были легендарные заведения, в том числе английского повара и ресторатора Джейми Оливера. Так вот предшественник вложил в помещение, где сейчас открылся бар “Сплетни”, 150 млн.

Анна Asti принимала участие в разработке меню бара. Фото: Артем КИЛЬКИН

И пока рестораторы повсеместно жалуются на сложности в бизнесе, совладельцы "Сплетен" оптимистично смотрят в будущее. Сеть "Сплетен" запустят в Москву, Екатеринбург и, возможно, Дубай. И везде будут зарабатывать. В Петербурге, в уже открывшемся заведении, в том числе за счет выступлений звезд. Если входные билеты так и останутся по 8 тысяч рублей, возможно, и правда окупят вложенные деньги через пару-тройку лет. Плюс гостям будут предлагать всевозможные вип-услуги. Например, воспользоваться блестящим микрофоном, в который звонким голосом пела сама Анна. Прайс пока неизвестен, но микрофон уже на месте. С меню такая же история. Оно как бы есть, но в первый день работы бара кухня не функционировала. А так хотелось попробовать салат с морепродуктами за 860 рублей или томленую говядину с баклажановым пюре за 1210 рублей и закусить все фруктовой тарелкой за 3900 рублей...

Название некоторых коктейлей в меню - отсылка к трекам Asti. Фото: Артем КИЛЬКИН

А обсуждение цен в меню считается сплетнями? Хотя какая разница? По мнению команды бары, ничего криминального в сплетнях нет. Это место по сути и придумали для них!

- Кто из девочек не любит сплетни? Даже мужчины занимаются этим! – объясняет смысл названия своего бара Анна Asti. – Да и меня постоянно окружают сплетни. Самая частая – это про беременность. Последний раз я была “беременна”, кажется, перед новым годом. Все, видимо, хотят поскорее увидеть меня с животиком. Но пока я не беременна. Вот так получилось. Получилось, как получилось. Если бы можно было покупать детей, то давно бы пошли и купили. Беременность - немножко другой процесс (смеется).

Любимые коктейли Анны есть и в меню ее бара. Фото: Артем КИЛЬКИН

Какие песни поет Анна Asti в караоке

Adel Some like you

Lady Gaga Shallow

Виктор Цой “Кукушка”

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вскрылась правда об украинском гражданстве самой популярной российской певицы

Анна Asti лишилась бизнеса в России из-за украинского паспорта (подробности)