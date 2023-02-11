«Не дышала и была вся синяя»: Петербурженка рассказала, как она с дочерью спасла утонувшую в бассейне трехлетнюю девочку

Юлия вместе с дочерью и врачом 10 минут приводили в чувства малышку. Фото: СОЦСЕТИ

Трехлетняя малышка чуть не погибла в петербургской бане 10 февраля. Девочка ненадолго осталась без присмотра родителей, и решила прыгнуть в глубокий бассейн. Ребенок мог захлебнуться в воде, но к счастью рядом оказались неравнодушные люди.

- Молодой человек моей дочери заметил странное поведение маленькой девочки. А уже через секунду стало понятно, что малышка тонет. Моя дочь Маша тут же кинулась на помощь ребенку. Девочка уже ушла под воду, не дышала и не подавала признаков жизни, была вся синяя, - рассказала петербурженка Юлия в своих соцсетях.

Спасительница по имени Маша подхватила малышку на руки, истошно звала на помощь. Она положила ребенка на пол и начала делать прямой массаж сердца, а Юлия делала искусственное дыхание. К счастью, среди посетителей бани нашлась девушка-врач. За жизнь ребенка медик и очевидцы боролись около десяти минут. И сердце трехлетней девочки снова забилось.

А ведь все могло сложиться иначе. Поездка Юлии в баню была под вопросом. Но женщина настояла на отдыхе, и всего 4 человека из большой ранее запланированной компании все-таки поехали вместе с ней.

- Все это сыграло свою небольшую роль в жизни и судьбе маленькой девочки. Пусть малышка будет здорова, счастлива и проживет долгую жизнь! - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне в бане Приморского района Петербурга

Малышка прыгнула в бассейн, когда родители отвлеклись (подробнее)