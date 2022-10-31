В ЖК «Северная долина» появится восьмой детский сад. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к строительству детского сада на 280 мест в жилом комплексе «Северная долина» в Выборгском районе города. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2023 года.

В трехэтажном здании общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров разместятся 12 возрастных групп: 4 группы для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 8 групп для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. У каждой группы будет своя игровая и буфетная зоны, спальня, раздевалка и гигиенические комнаты.

В детском саду предусмотрена зона для оздоровительного плавания с бассейном, залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда. На первом этаже разместится современный пищеблок, медицинский и прививочный кабинет.

Площадь озеленения нового детского сада составит более 6 тысяч квадратных метров. Во дворе расположатся индивидуальные площадки для каждой возрастной группы, оснащенных теневыми навесами и игровыми элементами.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Детский сад возведут по индивидуальному проекту. Для отделки наружных стен используется система вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом. Для облицовки выбран молочно-белый и темно-серый керамогранит в сочетании с цветом светлого дерева. Глухие вставки витражей и металлические элементы яркого цвета дополняют спокойную природную цветовую гамму здания.

«Главстрой Санкт-Петербург» придерживается заложенного ее основателем Олегом Дерипаска принципа концептуального подхода к развитию территории и возводит не только жилые дома, но и всю инфраструктуру. Строительство социальных объектов является приоритетным направлением для компании. К настоящему моменту введены и переданы на баланс города 10 соцобъектов в жилом комплексе «Северная долина» и 3 образовательных учреждения в жилом экорайоне «Юнтолово», на этапе строительства 8 социальных объектов - две отдельно стоящие поликлиники – для детей и взрослых, две школы и два детских сада в ЖК «Северная долина», а также школа и сад в ЖК «Юнтолово».