Жить в Петербурге оказалось в полтора раза дороже, чем в Москве

Если сравнить Петербург с Нью-Йорком, то американец на свою среднюю зарплату может купить товаров и услуг на 61 процент больше, чем петербуржец на свою. Вот так дела! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жить в самом дорогом городе и… не иметь возможности позволить себе все его роскошества. В таком положении, как выяснилось, оказались петербуржцы: Петербург признали самым дорогим городом России по международному рейтингу NUMBEO. В списке из 510 крупнейших городов планеты Петербург занял 279-е место по индексу стоимости жизни.

Аналитики этого рейтинга опираются на то, сколько нужно работать жителю конкретного города, чтобы заработать на комфортную жизнь в нем. Оценивают сразу несколько экономических показателей: индекс аренды жилья, индекс «жизнь+жилье», продуктовый индекс, индекс покупательной способности средней зарплаты. По каждому из них, как объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) экономист Дмитрий Прокофьев, за эталон принят Нью-Йорк. Показатели города взяты за сто пунктов.

- Индекс стоимости жизни в Петербурге - 53 пункта, значит жить здесь дешевле на 47 процентов, нежели в Нью-Йорке. А вот индекс покупательской способности у нас всего 39 пунктов. Поэтому получается, что житель Нью-Йорка на свою среднюю зарплату может купить товаров и услуг на 61 процент больше, чем житель Петербурга может купить на свою среднюю зарплату, - объяснил Прокофьев.

Экономист привел в пример и Москву, индекс покупательской способности которой - 55 пунктов по отношению к Нью-Йорку. Таким образом, средние московские зарплаты обеспечивают в полтора раза более высокий уровень жизни, чем в Северной столице. Как говорится: вот это поворот!

По индексу дороговизны российские города оказались самыми затратными во всей Восточной Европе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, по индексу дороговизны российские города оказались самыми затратными во всей Восточной Европе. Между столицами, Краснодаром, Екатеринбургом, Новосибирском, Казанью и Нижним Новгородом скромно затесались еще и города трех государств - Чехии, Хорватии и Словакии. Выходит, что жить у нас дороже, чем в Болгарии, Венгрии или Польше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще один интересный показатель экономического благополучия, на который опираются эксперты - индекс ночной освещенности. Чем светлее ходить в городе по ночным дорогам, тем выше его экономическое развитие. В России, если верить этому индексу, самый яркий, а значит и самый развитый город - Краснодар.