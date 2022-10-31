Адреса новой зоны платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зона платной парковки в Санкт-Петербурге продолжает расширяться. С 1 сентября она уже полностью охватила центр города. Очередной этап затронет Адмиралтейский район города. Адреса новой зоны платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2022 года будут включать в себя шесть муниципальных округов района: «Адмиралтейский округ», «Семеновский округ», «Сенной округ», «Коломна», «Измайловское», «Екатерингофский». Это 153 улицы. Рассказываем подробно, где теперь оставить машину можно будет только платно.

Адреса новой зоны платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2022 года

1. Адмиралтейский пр. (от Дворцовой пл. до Исаакиевской пл.)

2. Азовский пер. (от Адмиралтейской наб. до Черноморского пер.)

3. Б. Морская ул. (от Дворцовой пл. до наб. Крюкова кан.) на участке от Гороховой ул. до Исаакиевской пл.

4. Вознесенский пр. (от Адмиралтейского пр. до наб. р. Фонтанки)

5. Гражданская ул. (от наб. кан. Грибоедова у пер. Гривцова до наб. кан. Грибоедова до Вознесенского пр.)

6. Исаакиевская пл. (между Конногвардейским бульв, и Мариинским дворцом)

7. Казанская ул. (от Невского пр. до Фонарного пер.) на участке от Гороховой ул. до Вознесенского пр.

8. Казначейская ул. (от наб. кан. Грибоедова до наб. кан. Грибоедова)

9. Керченский пер. (от Адмиралтейской наб. до Черноморского пер.)

10. М. Морская ул. (от Невского пр. до Исаакиевской пл.) на участке от Гороховой ул. до Исаакиевской пл.

11. Московский пр. (от Сенной пл. до пл. Победы) на участке от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки

12. наб. кан. Грибоедова (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки) на участке от Гороховой ул. до Вознесенского пр.

13. наб. кан. Грибоедова (четная сторона) (от наб. р. Мойки до Садовой ул.) на участке от Гороховой ул. до Вознесенского пр.

14. наб. р. Мойки (нечетная сторона) (от наб. р. Фонтанки до Б. Морской ул.) на участке от Гороховой ул. до Вознесенского пр.

15. наб. р. Мойки (четная сторона) (от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Пряжки) на участке от Гороховой ул. до Вознесенского пр.

16. наб. р. Фонтанки (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до пл. Репина) на участке от Гороховой ул. до Вознесенского пр.

17. пер. Антоненко (от Исаакиевской пл. до Казанской ул.)

18. пер. Бойцова (от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки)

19. пер. Гривцова (от наб. р. Мойки до Сенной пл.)

20. пр. Римского-Корсакова (от Садовой ул. до Лоцманской ул.) на участке от Садовой ул. до Вознесенского пр.

21. Садовая ул. (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки и наб. кан. Грибоедова) на участке от Гороховой ул. до Вознесенского пр.

22. Сенатская пл. (между Адмиралтейской наб., Английской наб. и Конногвардейским бульв.)

23. Сенная пл. (на пересечении Садовой ул., Спасского пер., пер. Гривцова, пер. Бринько, Московского пр. и ул. Ефимова)

24. Спасский пер. (от наб. кан. Грибоедова до Сенной пл.)

25. Столярный пер. (от Казанской ул. до наб. кан. Грибоедова)

26. ул. Ефимова (от Сенной пл. до наб. р. Фонтанки)

27. Черноморский пер. параллельно Адмиралтейской наб. за Керченский пер.

28. Английская наб. (от Сенатской пл. до наб. Ново-Адмиралтейского кан.)

29. Английский пр. (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки) на участке от наб. р. Мойки до пр. Римского-Корсакова

30. Б. Казачий пер. (от Гороховой ул. до Загородного пр.)

31. Б. Морская ул. (от Дворцовой пл. до наб. Крюкова кан.) на участке от Вознесенского пр. до наб. Крюкова кан.

32. Б. Подьяческая ул. (от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Фонтанки и Никольского пер.)

33. Введенский кан. (от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного кан.)

34. Витебская ул. (от Дровяного пер. до Лоцманской ул.)

35. Галерная ул. (от Сенатской пл. до наб. Ново-Адмиралтейского кан.)

36. Гороховая ул. (от Адмиралтейского пр. до Загородного пр.) на участке от наб. р. Фонтанки до Загородного пр.

37. Дровяной пер. (от наб. р. Пряжки до пр. Римского-Корсакова)

38. Загородный пр. (от Владимирской пл. до Технологической пл.) на участке от Введенского кан. до Звенигородской ул.

39. Звенигородская ул. (от Загородного пр. до ул. Константина Заслонова)

40. Казанская ул. (от Невского пр. до Фонарного пер.) на участке от Вознесенского пр. до Фонарного пер.

41. Конногвардейский бульв, (от Сенатской пл. и Исаакиевской пл. до пл. Труда)

42. Конногвардейский пер. (от Конногвардейского бульв, до Б. Морской ул.)

43. Красноградский пер. (от Вознесенского пр. до наб. кан. Грибоедова)

44. Кустарный пер. (от Никольского пер. в направлении наб. Крюкова кан.)

45. Лазаретный пер. (от Введенского кан. до дома № 13 по Б. Казачьему пер.)

46. Лермонтовский пр. (от ул. Декабристов до наб. Обводного кан.) на участке от ул. Декабристов до наб. кан. Грибоедова

47. Лоцманская ул. (от наб. р. Пряжки до пл. Репина)

48. Львиный пер. (от ул. Декабристов до наб. кан. Грибоедова)

49. М. Казачий пер. (от наб. р. Фонтанки до Б. Казачьего пер.)

50. М. Подьяческая ул. (от наб. кан. Грибоедова до наб. кан. Грибоедова за домами №98 и 100)

51. Матисов пер. (от ул. Александра Блока до наб. р. Пряжки)

52. Минский пер. (от ул. Декабристов до ул. Союза Печатников)

53. Мясная ул. (от наб. р. Пряжки до пр. Римского-Корсакова)

54. наб. Адмиралтейского кан. (от пл. Труда до наб. Ново-Адмиралтейского кан.)

55. наб. кан. Грибоедова (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки) на участке от Вознесенского пр. до наб. Крюкова кан.

56. наб. кан. Грибоедова (четная сторона) (от наб. р. Мойки до Садовой ул.) на участке от Вознесенского пр. до наб. Крюкова кан.

57. наб. Крюкова кан. (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки) на участке от наб. р. Мойки до наб. кан. Грибоедова

58. наб. Крюкова кан. (четная сторона) (от пл. Труда до наб. р. Фонтанки)

59. наб. Ново-Адмиралтейского кан. (от Английской наб. до наб. Адмиралтейского кан.)

60. наб. р. Мойки (нечетная сторона) (от наб. р. Фонтанки до Б. Морской ул.) на участке от Вознесенского пр. до Б. Морской ул.

61. наб. р. Мойки (четная сторона) (от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Пряжки) на участке от Вознесенского пр. до наб. р. Пряжки

62. наб. р. Пряжки (нечетная сторона) (от Перевозной ул. до наб. р. Мойки)

63. наб. р. Пряжки (четная сторона) (от наб. р. Мойки до Лоцманской ул.)

64. наб. р. Фонтанки (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до пл. Репина) на участке от Вознесенского пр. до наб. Крюкова кан.

65. наб. р. Фонтанки (четная сторона) (от наб. Кутузова до ворот Адмиралтейского завода) на участке от Бородинской ул. до Введенского кан.

66. Никольская пл. (между пр. Римс кого-Корсакова и наб. кан, Грибоедова)

67. Никольский пер. (от Садовой ул. до Б. Подьяческой ул. и наб. р. Фонтанки)

68. пер. Матвеева (от наб. р. Мойки до ул. Декабристов)

69. пер. Пирогова (от Вознесенского пр. до тупика)

70. Перевозная ул. (от ул. Александра Блока до наб. р. Пряжки)

71. пл. Репина (между Лоцманской ул., наб. р. Фонтанки и пр. Римского-Корсакова)

72. пл. Труда (между Английской наб., Галерной ул., ул. Якубовича и наб. Крюкова кан.)

73. Подъездной пер. (от Загородного пр. до наб. Обводного кан.)

74. Почтамтская ул. (от Исаакиевской пл. до Конногвардейского пер.)

75. Почтамтский пер. (от Конногвардейского бульв, до наб. р. Мойки)

76. пр. Римского-Корсакова (от Садовой ул. до Лоцманской ул.) на участке от Вознесенского пр. до Лоцманской ул.

77. Прачечный пер. (от наб. р. Мойки до ул. Декабристов)

78. Псковская ул. (от Дровяного пер. до Лоцманской ул.)

79. Садовая ул. (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки и наб. кан. Грибоедова) на участке от Вознесенского пр. до наб. Крюкова кан.

80. Ср. Подьяческая ул. (от наб. кан. Грибоедова у дома № 90 до наб. кан. Грибоедова и пр. Римского-Корсакова)

81. Театральная пл. (между ул. Декабристов, ул. Глинки и наб. Крюкова кан.)

82. ул. Александра Блока (от наб. р. Пряжки до Перевозной ул.)

83. ул. Володи Ермака (от наб. р. Пряжки до пр. Рим с кого-Корсакова)

84. ул. Глинки (от наб. р. Мойки до пр. Римского-Корсакова)

85. ул. Декабристов (от Вознесенского пр. до наб. р. Пряжки)

86. ул. Марата (от Невского пр. до Подъездного пер.) на участке от Звенигородской ул. до Подъездного пер.

87. ул. Писарева (от наб. р. Мойки до ул. Декабристов)

88. ул. Союза Печатников (от наб. Крюкова кан. до Дровяного пер.)

89. ул. Труда (от пл. Труда до Б. Морской ул.)

90. ул. Якубовича (от Исаакиевской пл. до пл. Труда)

91. Фонарный пер. (от наб. р. Мойки до наб. кан. Грибоедова)

92. Щепяной пер. (от наб. Крюкова кан. до Никольского пер.)

93. 1 -я Красноармейская ул. (от Московского пр. до Измайловского пр.)

94. 2-я Красноармейская ул. (от Московского пр. до Измайловского пр.)

95. 3-я Красноармейская ул. (от Московского пр. до Измайловского пр.)

96. 4-я Красноармейская ул. (от Московского пр. до Измайловского пр.)

97. 5-я Красноармейская ул. (от Московского пр. до Измайловского пр.)

98. 6-я Красноармейская ул. (от Московского пр. до Измайловского пр.)

99. 7-я Красноармейская ул. (от Московского пр. до Измайловского пр.)

100. Английский пр. (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки) на участке от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Фонтанки

101. Батайский пер. (от Клинского пр. до Малодетскосельского пр.)

102. Бронницкая ул. (от Загородного пр. до наб. Обводного кан.)

103. Верейская ул. (от Загородного пр. до наб. Обводного кан.)

104. Державинский пер. (от наб. р. Фонтанки до 1-й Красноармейской ул.)

105. Дойников пер. (от Бронницкой ул. до Батайского пер.)

106. Загородный пр. (от Владимирской пл. до Технологической пл.) на участке от Московского пр. до Введенского кан.

107. Измайловский пр. (от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного кан.)

108. Калинкин пер. (от ул. Лабутина до наб. р. Фонтанки)

109. Канонерская ул. (от Лермонтовского пр. за Английский пр.)

110. Климов пер. (от ул. Лабутина до наб. р. Фонтанки)

111. Клинский пр. (от Рузовской ул. до Московского пр.)

112. Лермонтовский пр. (от ул. Декабристов до наб. Обводного кан.) на участке от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Фонтанки

113. Люблинский пер. (от Прядильного пер. до Английского пр.)

114. Малодетскосельский пр. (от Рузовской ул. до Московского пр.)

115. Можайская ул. (от Загородного пр. до наб. Обводного кан.)

116. Московский пр. (от Сенной пл. до пл. Победы) на участке от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного кан.

117. наб. кан. Грибоедова (четная сторона) (от наб. р. Мойки до Садовой ул.) на участке от дома № 129 по Садовой ул. до дома № 69 по Садовой ул.

118. наб. Крюкова кан. (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки) на участке от наб. р. Фонтанки до Садовой ул.

119. наб. р. Фонтанки (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до пл. Репина) на участке от наб. Крюкова кан. до пл. Репина

120. пер. Макаренко (от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки)

121. пл. Тургенева (на пересечении Садовой ул. и Английского пр.)

122. Подольская ул. (от Загородного пр. до наб. Обводного кан.)

123. Прядильный пер. (от ул. Лабутина до наб. р. Фонтанки)

124. Рузовская ул. (от Загородного пр. до наб. Обводного кан.)

125. Садовая ул. (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки и наб. кан. Грибоедова) на участке от наб. Крюкова кан. до наб. р. Фонтанки

126. Серпуховская ул. (от Загородного пр. до наб. Обводного кан.)

127. Советский пер. (от 1 -й Красноармейской ул. до 7-й Красноармейской ул.)

128. Угловой пер. (от Московского пр. до наб. Обводного кан.)

129. ул. Егорова (от 1-й Красноармейской ул. до наб. Обводного кан.)

130. ул. Лабутина (от Лермонтовского пр. до дома № 185 по наб. р. Фонтанки)

131. ул. Пасторова (от наб. кан. Грибоедова до Канонерской ул.)

132. 10-я Красноармейская ул. (от Измайловского пр. до Дровяной ул.)

133. 11-я Красноармейская ул. (от Измайловского пр. до Лермонтовского пр.)

134. 12-я Красноармейская ул. (от Измайловского пр. до Дровяной ул.)

135. 13-я Красноармейская ул. (от Измайловского пр. до Лермонтовского пр.)

136. 8-я Красноармейская ул. (от Измайловского пр. до Лермонтовского пр.)

137. 9-я Красноармейская ул. (от Измайловского пр. до Лермонтовского пр.)

138. Дерптский пер. (от наб. р. Фонтанки до Курляндской ул.)

139. Дровяная ул. (от Рижского пр. до наб. Обводного кан.)

140. Дубленский пер. (от Троицкого пр. до 13-й Красноармейской ул.)

141. Курляндская ул. (от Дровяной ул. до ул. Степана Разина)

142. Лермонтовский пр. (от ул. Декабристов до наб. Обводного кан.) на участке от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного кан.

143. Либавский пер. (от наб. р. Фонтанки до Рижского пр.)

144. наб. р. Фонтанки (четная сторона) (от наб. Кутузова до ворот Адмиралтейского завода) на участке от Измайловского пр. до ворот Адмиралтейского завода

145. пер. Лодыгина (от Рижского пр. до Курляндской ул.)

146. Ревельский пер. (от Курляндской ул. до Рижского пр.)

147. Рижский пр. (от Лермонтовского пр. до р. Екатерингофки)

148. Старо-Петергофский пр. (от наб. р. Фонтанки до пл. Стачек) на участке от наб. Обводного кан. до наб. р. Фонтанки

149. Троицкая пл. (между Измайловским пр., Троицким собором и Троицким пр.)

150. Троицкий пр. (от Измайловского пр. до Лермонтовского пр.)

151. ул. Степана Разина (от Адмиралтейского завода до наб. Обводного кан.)

152. ул. Циолковского (от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного кан.)

153. Якобштадтский пер. (от Троицкого пр. до 11-й Красноармейской ул.)

Напомним, что тарифы на платную парковку пока неизменны: с 8:00 до 20:00 час стоянки 100 рублей. Узнать про способы оплаты можно по ссылке.

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