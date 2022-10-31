Взносы на капремонт в Петербурге вырастут в 2023 году

Взнос на капремонт в Петербурге вырастет в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Санкт-Петербурга с 2023 года придется "пошире" раскрыть свои кошельки, так как счета за жилье станут расти. Так, правительство Северной столицы планирует повысить ставки взносов на капитальный ремонт. Это следует из проекта Постановления «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2023 году», опубликованного на сайте Смольного. В среднем цены повысятся на 1 рубль за квадратный метр.

- Ставки взносов по капитальному ремонту в Петербурге начиная с 2023 года будут колебаться от 11,9 рубля до 12,99 рубля. Как и раньше, все будет зависеть от типа постройки, - говорится в документе.

Так, жители дореволюционных построек будут платить 12,45 рубля за квадратный метр, если в доме нет лифта, и 12,99 рубля в домах с лифтом. Ранее они платили 11,50 рубля и 12 рублей соответственно. В "сталинках" без лифта ставка вырастет с 11,34 рубля до 12,27 рубля за квадратный метр, а с лифтом с 11,84 рубля до 12,81 рубля.

Примерно такое же повышение, на рубль, ждет и жителей остальных типов домов. Напомним, тарифы на капремонт не повышались с 2021 года.