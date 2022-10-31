Как зажигали первый Вечный огонь в стране: Читайте в специальном выпуске «Комсомолки»

6 ноября 65 лет назад на Марсовом поле зажгли Вечный огонь. Фото: пресс-служба «ПетербургГаз»

Прогуливаясь по центру Петербурга мимо Вечного огня на Марсовом поле, задумывались ли вы о его истории? А между прочим это - первое негасимое пламя в России, искры от которого разлетелись по всей огромной стране.

6 ноября 1957 года от мартеновской печи «Кировского завода» был зажжен факел, пламя которого пронесли на Марсово поле.

В 2022 году этому событию исполняется 65 лет. Сменялись годы, поколения и целые эпохи, однако нетленная свеча все еще горит в сердце Северной столицы, давая силу, надежду и тепло жителям города-героя.

Вечный огонь - это олицетворение сложной победы, гордости за предков, которые доблестно сражались за свое отечество. Это память о павших невинных душах. Подходя к мемориалу, мы испытываем очень смешанные чувства, которые глухим звоном отдаются прямо в глубине сердца.

Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали историю Вечного огня, который нужно оберегать и чтить всем нам и нашим потомкам. 7 ноября 2022 года «Комсомольская правда в СПб» выпустит специальный номер газеты, посвященный прошлому, настоящему и будущему традиции негасимого пламени в Петербурге, а также в Ленинградской области и всей России.

Откуда взялась традиция негасимого пламени? Как менялась история Марсова поля? Как зажигали и как работает первый Вечный огонь в стране? Обо всем этом можно будет узнать в специальном выпуске газеты «Комсомольской правда в СПб». Приобретайте памятный выпуск в киосках прессы 7 ноября!