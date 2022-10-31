ЧП произошло на улице Севастьянова. Фото: https://vk.com/podslushano.kolpino

В Колпинском районе на улице Севастьянова произошел взрыв подземной газовой трубы. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано в Колпино» во «ВКонтакте».

- Газ в ЖК «Новое Колпино» взорвался. Машин побило, жуть просто. Все на месте, кому надо по службе. Работают, - написал в соцсетях один из свидетелей происшествия.

- Взорвалась газовая труба, подводка к новому ЖК, пострадавших нет, - сообщает источник «КП-Петербург».

По информации очевидцев, ЧП произошло на Севастьянова, 24. Из-за этого в Колпинском районе сильно пахнет газом. Жители не открывают окна и активно общаются в Сети.

Предположительно, из-за взрыва повреждено более 20 автомобилей. Разбиты несколько окон в квартирах. На месте работают спасатели МЧС.

- Все перекрыли спецслужбы. В земле огромная воронка, - сообщается в паблике «Подслушано в Колпино».

Позже в региональном МЧС рассказали, что спасателям поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода. Пожара там не было. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

- Все задвижки перекрыты, а до ближайших домов 150 метров, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.