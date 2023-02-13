«Его жены знали друг о друге и даже общались»: Как Федор Шаляпин умудрялся жить на две семьи и воспитывать 11 детей

Федору Шаляпину исполнилось бы 150 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперный певец, актер, писатель, скульптор, живописец. Кажется, что знаменитый Федор Шаляпин успевал все. Тем удивительнее то, как он успевал жить на две семьи и воспитывать сразу 10 детей (всего их было 11, старший сын умер в 4 года). К 150-летию со дня рождения актера spb.kp.ru узнала, как он сумел построить карьеру и воспитать талантливых артистов, певцов и художника.

«ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК УМЕР ОТ АППЕНДИЦИТА»

Со своей первой супругой Федор Шаляпин познакомился в Нижнем Новгороде во время выездного выступления частной оперы мецената Саввы Маманотова. Там артист впервые увидел итальянскую балерину Иолу Торнаги.

- У Иолы Торнаги в то время уже были приличные предложения по работе в Европе, она танцевала даже в Америке, - рассказала spb.kp.ru глава отделения «Шаляпинского международного центра», экс-заведующая Домом-музеем Шаляпина Марина Литюшкина. - Шаляпин сразу ее заметил и влюбился. Позже они встретились уже на открытой репетиции Евгений Онегина в Нижнем Новгороде, где выступал Федор Шаляпин. Он сделал очень красивый жест. Заменив слова в своем выступлении, Шаляпин пропел: «Я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги». Присутствовавший на выступлении Савва Мамонтов после этих слов прошептал ей: «Иолочка, кажется, Федор признался вам в любви».

Федор Шаляпин с женой Иолой и детьми

Пара обвенчалась уже через год. Вскоре у них родился первенец, которого ждала трагическая судьба.

- Ребенок был счастьем для Шаляпина, - делится Марина Литюшкина. – Это был долгожданный первенец Игорь, родители называли его нежно - «Игрушка». Он подавал необычайные надежды, был очень одарен музыкально. Мальчик потрясающе пел, имел прекрасный слух. Несмотря на возраст, он выступал с отцом на домашних вечерах. Но, увы, ребенок не дожил до 5 лет. По одной из версий, причиной смерти стал острый аппендицит, по другой - стремительно развивающая болезнь, которую не смогли диагностировать.

После смерти первенца Федор Шаляпин страшно переживал и даже хотел покончить с собой. Но к тому времени у него были уже другие дети. Почти все они были погодки.

«ДЕТИ ОТ ДВУХ БРАКОВ ЖИЛИ ВМЕСТЕ»

Иола Торнаги была первой большой любовью Федора Шаляпина. У артиста были к ней яркие чувства, которым, казалось, ничего не может помешать. Кто бы мог подумать, что позже известный артист влюбится в безработную мать двоих детей.

- Мария Валентиновна Петцольд (Элухен в девичестве – прим.ред.) к тому времени была вдовой. Ее муж трагически погиб на горнолыжном курорте, - делится эксперт. - Она жила уединенно. И сестра как-то ее пригласила погостить в Петербург. Они пошли на скачки, на которых и встретились с Шаляпиным. Мария имела образование, происходила из интересной семьи. Но вся ее карьера складывалась на воспитании детей. Тем не менее, она заинтересовала артиста.

Федор Шаляпин влюбился. О своем новом увлечении он почти сразу же сообщил своей жене. Иола Торнаги долгое время пыталась всеми силами сохранить брак. Но вскоре у Марии и Федора Шаляпина родился совместный ребенок.

- У Федора во второй семье родилось три дочери, плюс у Марии двое детей было от первого брака, - рассказывает Марина Литюшкина. – Поэтому у Шаляпина было пятеро детей в одной семье и пятеро в другой. Но Федор долгое время не говорил детям из первой семьи о том, что у них есть сестры. Он умудрялся жить на две семьи, скрывая это от них. С первой – в Москве, когда приезжал играть туда в театр, со второй – в Петрограде.

Дети из первой семьи позже все же узнали о своих сестрах. А в 1917 году, во времена голода, они и вовсе все вместе жили у отца в Петрограде.

Иола и Мария тоже знали друг о друге и даже вели переписку между собой. Их связывали дети и бытовые вопросы.

Памятник Шаляпину в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Федор Шаляпин безумно любил детей и уделял им все свое свободное время, - делится эксперт. – Во время гастролей он писал им письма, обращался в них к каждому ребенку индивидуально, писал им сказки – для каждого свой сюжет. И рисовал им в письмах рисунки. Он проводил домашние праздники в одной и второй семье. Это было что-то совершенно удивительное. Ведь сам он вырос в бедности, его матери было не до воспитания, ей нужно было выжить. А он не только сумел построить карьеру, но и сложился как отец.

Федор Шаляпин даже разработал для каждого из детей свою программу развития.

- К каждому у него была своя линия воспитания, - признает Марина Литюшкина. – Он знал их таланты и недостатки. С каждым из них индивидуально занимался, гулял. Кого-то брал в путешествия с собой. Сейчас, к примеру, сохранились воспоминания его младшей дочери, в которых она описывала, как отец в Париже взял ее с собой на прогулку по реке Сена. Он разделся и вместе с ней прыгал вниз головой в реку. А потом учил ее светским манерам и рассказывал об особенностях работы оперного певца.

Каждому из детей Шаляпин при этом сумел передать свой артистический дар. Для этого артист даже открыл школу прямо в своей усадьбе.

- Внутри первой семьи Федор Шаляпин вместе с Иолой организовал своего рода театральную студию. Это школа, в которой преподавали все его знаменитые друзья. И режиссеры, и артисты, и даже тот же Станиславский, - улыбается Литюшкина. – Там его дети и проходили полный курс обучения артиста.

Со своей первой женой Шаляпин так и не развелся, они были обвенчаны. Вместо этого артист вступил в гражданский брак с Мариной в Париже. Так у него и стало две супруги. После эмиграции в Америку Шаляпин забрал с собой всех детей, за исключением старшей дочери, которая осталась с матерью.