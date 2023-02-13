«Подкосились ноги»: Анна Asti рассказала, как напилась первый раз

Певица Анна Asti призналась, что напилась первый раз в 16 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поп-певица Анна Asti 10 февраля презентовала в Петербурге свой собственный бар. Здесь можно будет не только потанцевать, попеть в караоке, но и выпить. Многие коктейли из меню, кстати, изначально разработаны для самой Asti. Один из них с лавандой - его создали год назад ко дню рождения Анны и угощали друзей певицы на празднике. Теперь его и другие напитки смогут попробовать все гости заведения. Сама же Анна Дзюба призналась, что предпочитает вино и игристое.

- Да, я не на ЗОЖе, люблю вино, шампанское, - рассказала spb.kp.ru Анна Asti. - Красное вино обожаю с сочным стейком!

Вспомнила Анна и о том, как первый раз напилась. Это произошло, когда будущей суперзвезде было 16 лет.

- Это был слабоалкогольный напиток, - уточнила Анна. - Всеми правдами и неправдами мы выманивали его у продавщицы, разыграли даже сценку, будто звоним маме и покупаем для нее. В итоге я сделала пару глотков, у меня подкосились колени. Хуже, когда я попробовала водку, но это совершенно другая история.