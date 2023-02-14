«Так кричала, что охрипла»: Филипп Киркоров прокатил Анну Asti на адском аттракционе

Анна Asti боится кататься на аттракционах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшая солистка популярной группы Artik&Asti Анна Дзюба все еще под впечатлением от отдыха в Америке. Вернулась она оттуда несколько месяцев назад, но воспоминания все еще свежи. Одним из самых запоминающихся из них она поделилась во время визита в Петербург. Оказывается, в США Анна, выступающая сейчас в России сольно, встретилась со своим коллегой по сцене Филиппом Киркоровым. Поп-король, с которым у Анны Asti есть совместная песня «Хобби», сделал ей необычное предложение.

- Филипп позвал меня в «Диснейленд», - заявила spb.kp.ru Анна Asti. – Вообще я не люблю аттракционы, но ему не смогла отказать. Было очень страшно, но мы прокатились на абсолютно адском аттракционе «Падающий лифт». Я очень эмоциональная, поэтому так сильно кричала, что в итоге охрипла!

Удалось звездам пообщаться в отпуске и на рабочие темы. В частности, Киркоров и Asti обсудили продолжение своего сотрудничества.

- Хотели бы сделать с Филиппом продолжение, что-то а-ля «Хобби», но чтобы песня была уже не такой лирической, более быстрой, - призналась Анна.

Также Анна Asti, которой часто предъявляют, что она пытается стать похожей на Светлану Лободу, заявила о скорой смене имиджа.

- Странно, когда говорят, что я не поменяла стиль, - удивляется Анна. - Даже сейчас видно, что я изменилась: была брюнеткой, сейчас - брюнетка. Обещаю, что вы еще меня увидите в новом амплуа. Как только появится подходящий сингл!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Подкосились ноги»: Анна Asti рассказала, как напилась первый раз

Певица до сих пор помнит, насколько ей было плохо (подробности)