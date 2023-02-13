«Бегал с дрелью по дому»: Семья Полежайкина из «Папиных дочек» обвинила его в домашнем насилии

Дочь Полежайкина из "Папиных дочек" рассказала правду об их разводе с матерью. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина из «Папиных дочек», оказался в центре семейного скандала. 35-летний артист ранее жаловался, что жена бросила его из-за инвалидности, требует космические алименты и не разрешает видеться с детьми. 14-летняя дочь Казакова Виктория сама написала spb.kp.ru с просьбой выслушать ее мнение по поводу развода родителей. По словам девочки, во всем виноват отец, который все 10 лет брака якобы выпивал, употреблял вещества и бил их.

Михаила Казакова помнят по "Папиным дочкам", где он играл глуповатого, но доброго и смешного ухажера Галины Сергеевны. Фото: кадр из сериала "Папины дочки"

- После того, как папа упал с 12-метровой высоты, сломал ноги и начал восстановление, у него окончательно снесло голову. Он конкретно подсел на вещества. Говорил, что хочет заглушить боль в ногах. Ловил «белок». Буквально сходил с ума. То искал каких-то людей в шкафах. То бегал с дрелью по всему дому и насквозь сверлил стены с криками: «Где пятый этаж?!». Но проблема в том, что у нас не было пятого этажа. Дом четырехэтажный. Нам было очень страшно, мы не могли его успокоить. Я боялась, что он просто войдет в мою комнату ночью и убьет меня. Я запирала дверь на замок. Было страшно засыпать. Для меня самым радостным событием за день было, если папа уходил из дома, - призналась Виктория.

По словам 14-летней дочери Казакова, интервью отца разрушило их жизнь. Теперь на работе матери все сплетничают и порицают ее за то, что она бросила инвалида. Да и в школе ситуация не лучше – отца и мать девочки обсуждают даже учителя.

- Но мы победим. У нас много козырей в рукаве, которые можно достать на папу. Он потом, конечно, будет оправдываться, защищаться. Но у нас компромата на него больше. Мы хорошие и примерные люди, - интригует девочка.

Добавим, что полное интервью Виктории Казаковой выйдет на spb.kp.ru совсем скоро. Следите за обновлениями на сайте.

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