ГАТИ разрешила установку новогодней елки и катальной горки на Дворцовой площади

Установка новогодней елки на Дворцовой согласована. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала ордер на установку новогоднего благоустройства на Дворцовой площади. За этой канцелярской формулировкой скрывается елка, украшения, ограждения и внезапно катальная горка, которой раньше не было.

- Инспекция выдала ордера на установку и размещение временных элементов благоустройства, а также зимней горки на Дворцовой площади, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Елка, как и положено, будет установлена на самой площади, а горку и прочие увеселительные мероприятия организуют на проезде к Певческому мосту, то есть справа от площади, между зданиями Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса.

Напомним, что в этом году правительство города решило отменить большую часть новогодних торжеств в Петербурге. Под сокращение попали праздничный концерт на Дворцовой площади, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце, фестиваль огня «Рождественская звезда».

Сохраняются детские и семейные елки, а также рождественская ярмарка на Манежной площади и установка новогоднего городка на Дворцовой. Главная елка города снова будет живой, на ее поиск, транспортировку и установку планируют потратить до 25 миллионов рублей.