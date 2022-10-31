Новый сериал «Привет! Я себя знаю!»: Кто водит хороводы и рассказывает былины в XXI веке

Создатели документального цикла «Привет! Я себя знаю!» рассказали о съемках проекта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПО ЛЕКАЛАМ ПРОШЛОГО

Ни одно дерево не устоит и не станет расти, если у него нет корней. Так и с людьми. Этой осенью АНО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского этнографического музея запустило цикл документально-художественных видеороликов «Привет! Я себя знаю!». Цель - привлечение внимания к богатому многонациональному культурному наследию России.

В октябре в эфир выйдет серия видеороликов, рассказывающая о том, какую роль в современной культуре играют традиции. Авторы заявляют, что результаты их этнографического исследования удивляют: мы, современные люди, сами того не замечая, словно живем «по лекалам» прошлого.

Режиссер Екатерина Десяткина, сценарист Алина Шклярская и один из ведущих проекта, актер Кирилл Варакса, рассказали о подробностях съемок в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

- В этом проекте мы хотим рассказать о дружбе и взаимоотношениях между людьми в нашей стране, - объясняет Екатерина Десяткина. - Видеоролики помогут жителям России ближе познакомиться друг с другом, а главное - узнать много нового о самих себе.

Съемочная группа искала места с сохранившейся аутентичной культурой и традициями по всей стране. Фото: Ирина СМИРНОВА.

ОТМЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ ПРАВИЛЬНО

Кирилл Варакса сыграл одну из главных ролей в документальном сериале. Его герой - специалист по компьютерным базам данных. По сюжету вместе с модным блогером-стилистом он создает музей будущего на основе классического этнографического музея и рассказывает, как традиции различных культур включены в современную жизнь человека.

- Возможность стать лицом подобного уникального тревел-шоу меня сразу привлекла, - признается Кирилл. - Сериал дает шанс погрузиться в удивительный мир древних традиций, истории и необъятной культуры - мне это очень интересно. Важно знать прошлое своей семьи. Мой прапрадед, например, профессионально катал валенки.

Кирилл вспоминает, как его и соведущую проекта Ирину Смирнову, которая в своем блоге часто обозревает модные новинки, поразила традиция надевать на праздники настоящие русские костюмы, которые бережно хранят или воссоздают по старинным образцам. Каждая деталь в таких нарядах наполнена смысла.

- Особенностью фильма является то, что мы искали места с сохранившейся аутентичной культурой и традициями по всей стране, - отмечает Алина Шклярская. - Может показаться, что те же Масленицу или Святки видели и знают все, но традиционно, по-настоящему эти праздники отмечают лишь в нескольких уголках России. Наш эксперт по фильму Дмитрий Баранов помогал нам отыскать как раз такие уникальные локации.

По сюжету герой Кирилла Вараксы вместе с модным блогером-стилистом Ириной Смирновой создают музей будущего на основе классического этнографического музея. Фото: Людмила ЛЕОНТЬЕВА.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ - ЭТО МОДНО

Группа проекта сумела побывать на древнем летнем обряде «Горка» в селе Усть-Цильма в Республике Коми. Обряд длится два дня, и все это время местные жители водят сложные хороводы. Правила, по которым их нужно водить, они знают даже спустя века.

- Знания передаются бабушками и дедушками, которые всю жизнь жили на одном месте и многое помнят до сих пор, - продолжает Екатерина Десяткина. - Сказалась также удаленность этих мест от центра страны.

Здесь же можно встретить самых настоящих былинщиков. Люди передают былины через поколения, и древнее искусство продолжает жить.

- Сегодня у людей есть явный интерес к культуре и истории страны, народа, семьи, - делится Алина Шклярская. - Это проявляется во многих вещах: в популярности традиционного костюма, рукоделия, шитья и ремесел. Активно возрождаются обычаи. Например, летом мы снимали сцену восстановления традиции так называемых вечерок в Лопухинском саду в Петербурге - посиделок, где раньше молодежь знакомилась, общалась и влюблялась. Подобные вещи очень актуальны и сегодня.

Цикл «Привет! Я себя знаю!» успел стать популярным и собрать множество позитивных отзывов в Сети. Причем горячее всего проект приняло юное интернет-поколение.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что дальше?

Продюсер фильма Людмила Леонтьева рассказала, что у проекта большие планы: в рамках цикла «Привет! Я себя знаю!» продолжат выпускать фильмы о народах России и СНГ. Во время съемок цикла о русских традициях постарались совместить документальное представление этнографических экспедиций и художественный контекст. Этот формат планируют использовать и в будущем.

Директор АНО «Просвещение» Людмила Леонтьева. Фото из личного архива.

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