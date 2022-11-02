Эксперты рассказали, стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость. Фото: Алеся КРУПАНИНА

Сейчас многие жители страны задаются вопросом: куда можно вложить свои деньги так, чтобы это принесло выгоду и доход? По мнению экспертов, сегодня самый надежный и проверенный способ сохранить и приумножить капитал - это инвестиции в недвижимость.

Разбираемся в актуальной теме в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM вместе с генеральным директором управляющей компании SOVA Виталием Шевердой и партнером и директором управляющей компании Well Александром Погодиным.

- Обсуждать и рассматривать вариант инвестиций в недвижимость можно и нужно всегда, - говорит партнер и директор управляющей компании Well Александр Погодин. - Даже в недавнем прошлом, когда страна переживала серьезные финансовые потрясения, люди продолжали вкладываться в жилье.

Директор управляющей компании Well Александр Погодин. Фото: Крупанина Алеся. Фото: Алеся КРУПАНИНА

В народе неспроста ходит мнение: «Не знаешь, что делать, - вкладывайся в недвижку». Даже если это первое время не будет окупаться, то позднее ситуация имеет все шансы кардинально измениться.

- Чтобы начать инвестировать в недвижимость, необходимо иметь на руках хотя бы 400-450 тысяч рублей, - отмечает генеральный директор управляющей компании SOVA Виталий Шеверда. - Например, на эти средства можно приобрести долю в строящемся загородном доме базы отдыха SOVA и землю под него, а далее выгодно сдать ее нам - управляющей компании, получая от этого стабильный доход. Наша компания всегда ищет людей, готовых выгодно вложиться и получать пассивный доход круглый год.

Другой вариант предлагает компания Well в этом случае инвестор вкладывается не в строящийся дом, а в квадратные метры многофункционального комплекса, а именно в апарт-отель. Порог входа для инвестиций в коммерческую недвижимость фирмы начинается от 6,3 миллиона рублей. Это минимальный порог входа в проект «Апарт-отель Well» на Обводном канале, 118а.

- Цель подобной инвестиции - вклад в уже законченный продукт, который дает возможность приумножить ваши средства, - поясняет Александр Погодин. - Однако это не значит, что надо рассматривать только такой вариант. Мы и многие наши коллеги предлагаем возможность вкладываться на разных фазах строительства. Кстати, самые выгодные условия инвестору предлагаются как раз на начальном этапе проекта.

В наши дни заработать на недвижимости инвестор может двумя способами: это капитализация за счет продажи возросшего в цене проекта и операционная доходность от сдачи в аренду. В 90-х практически все вкладывались в дома, чтобы потом перепродать их по более высокой цене, но сейчас ситуация поменялась - выгоднее сохранять средства в надежном проекте и получать доход с аренды.

Когда желание и возможности стать инвестором есть, остается главное - решить, когда начинать. В этом случае эксперты советуют действовать вопреки общей волне.

- Если вы как все начнете скупать все и вся или, наоборот, выжидать, то вы не выиграете, - предупреждает Александр Погодин. - Ведь когда спрос высок - цены растут, а когда его нет, падают. Поэтому часто стоит действовать не как все. Например, сейчас цены на вторичном рынке снизились на фоне геополитической ситуации - самое время начать вкладываться! Важно только не прогадать с качеством того актива, который вы собираетесь приобрести.

Частая проблема начинающих инвесторов - они мало разбираются в сфере недвижимости. В этом случае профессионалы советуют с умом выбирать управляющую компанию, которой можно доверить свои средства.

- Наша управляющая компания профессионально выбирает локацию, создает инфраструктуру и точки притяжения вокруг загородных коттеджей - банные комплексы, эко-тропы, костровые зоны, как правило, строим базы отдыха на первой линии водоема, - рассказывает директор SOVA Виталий Шеверда. - Уже примерно через полгода с прибыли от приезжающих отдыхать в коттеджи гостей мы начинаем выплачивать инвесторам дивиденды.

Генеральный директор управляющей компании SOVA Виталий Шеверда. Фото: Алеся КРУПАНИНА

А в случае вложения в апарт-отель Well инвестор становится владельцем крупного самодостаточного объекта с развитой инфраструктурой, об эффективности которого заботится управляющая компания.

- Наш принцип и основная идеология - это well-being недвижимость, - поясняет Александр Погодин. - Это целый комплекс факторов, в результате взаимодействия которых наш собственник или резидент должен становиться счастливее. Это чистый воздух и вода, освещение, акустический и температурный комфорт, безопасность, питание, движение, ментальное и физическое здоровье и даже формирование сообщества, отвечающего вашим ценностям.

Однако эксперты признали, что при всех плюсах инвестирования в недвижимость существуют и некоторые риски, к которым надо готовиться. Это надежность и профессионализм управляющей компании, обстановка на рынке и многие другие факторы. При этом стоит отметить: после того как строительство стало вестись по 214-муФедеральному закону об эскроу-счетах, риски полностью потерять свои инвестиции свелись к минимуму. В результате даже мало понимающий в недвижимости человек вполне может стать успешным инвестором.