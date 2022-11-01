В Петербурге оказалась самая дорогая продуктовая корзина из городов-миллионников России

Петербург оказался лидером по стоимости продуктовой корзины в мегаполисах России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самым дорогим основной набор продуктов, среди городов-миллионников России, оказался в Петербурге. В среднем жители Северной столицы тратят на покупку «продуктовой корзины» 4082 рубля. Это подсчитали специалисты аналитики центра Ромир.

- При расчете стоимости базовой корзины учитывались основные продовольственные товары, включая хлеб, овощи и фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты, яйца и другие товары повседневного спроса, - говорится в исследовании.

Всего были проанализированы 32 группы товаров в магазинах девяти крупных торговых сетей, работающих в 18 мегаполисах России, в том числе с населением больше миллиона.

При отсутствии в списке Анадыря, Якутска, Ханты-Мансийска, городов Дальнего Востока, лидером стал Петербург, обогнавший по дороговизне даже Москву.

Исследование прошло в 18 крупных городах страны. Фото: romir.ru

Для сравнения: в подмосковных Химках (второе место) продуктовая корзина стоит 4067 рублей, в столице России - 4047 рублей. В пятерку вошли также подмосковные Мытищи (4010 рублей) и Уфа (3976 рублей).

Екатеринбург, Краснодар, Казань, Челябинск, Пермь, Красноярск, Волгоград и прочие города из списка оказались еще дешевле в плане похода за продуктами.

Напомним что по исследованию международного сервиса NUMBEO, жить в Петербурге оказалось в полтора раза дороже, чем в Москве.

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