Строительство метро от «Беговой» до «Планерной» в Петербурге начнется в 2023 году

Строительство продолжения Невско-Василеостровской линии метро Петербурга начнется в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2023 году в Санкт-Петербурге начнут строительство продолжения Невско-Василеостровской линии метро. «Метрострой Северной Столицы» 1 ноября 2022 года сообщил, что утверждено дополнительное соглашение на эти работы. Так, предприятие начнет сначала реализацию первого этапа продолжения зеленой линии от «Беговой» до «Планерной».

- Метростроителям предстоит выполнить комплекс подготовительных работ: возведение стартового комплекса для монтажа проходческого щита «Надежда», в том числе обустройство временного котлована и железобетонных конструкций, сооружение временной монолитной обделки для ввода оборудования, - сообщили в пресс-службе компании.

Далее специалисты начнут монтаж самого щита, проведут ревизию и заменят изношенные запчасти. Отмечается, что на это все должно уйти до полугода. Поэтому начать работу по прокладке самого тоннеля от «Беговой» в сторону будущей станции «Зоопрак» специалисты смогут лишь в будущем году.

Щит «Надежда» вернулся в Петербург из Москвы лишь в начале мая. Благодаря ему были проложены перегоны под Финским заливом до «Беговой».

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