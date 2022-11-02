Студентка СПбГУПТД стала призером Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Дизайн плаката». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Юлия Моисеева, студентка Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД, заняла третье место на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Дизайн плаката». Девушка разработала социальный плакат на тему многонациональности России. При его создании она вдохновлялась историей собственной семьи, в которой до сих пор чтят старые русские традиции, а также хранят и передают из поколения в поколение традиционную русскую одежду.

Чемпионат проходил в очном формате в Санкт-Петербурге. В связи с тем, что мероприятие направлено на развитие профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья, для участников чемпионата были организованы регулярные перерывы. В частности, студентка СПбГУПТД имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, из-за чего ей тяжело долго находиться в одном положении и необходимы разминки. Все это учитывалось при проведении соревнований.

«В качестве задания нам надо было создать социальный плакат на тему «Наследие, оставленное нам предками», визуально выразив идею о многонациональности нашей родины. При работе над проектом я вдохновлялась историей собственной семьи. Я родилась в маленьком селе недалеко от Белгорода, где люди берегут старые русские традиции. Например, моя бабушка хранит старинный русский головной убор замужних женщин под названием «сорока» и женскую шерстяную юбку «понёву», а моя сестра поет в русском народном ансамбле. Для плаката я выбрала фотографию с изображением представителей разных народов России в национальных костюмах, добавила белгородский орнамент, используя цвета флага нашей страны», - рассказала Юлия.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Участие Юлии в «Абилимпикс» началось в прошлом году на региональном этапе чемпионата. Тогда на суд жюри студентка представила выполненный в коллажной технике, рекламный плакат о путешествии на круизном лайнере по Краснодарскому краю и заняла третьего место. На региональном этапе этого года девушке удалось улучшить свой результат. Жюри высоко оценило ее плакат, также выполненный в виде коллажа, на тему путешествия уже по Чеченской Республике. Работа принесла Юлии второе место и обеспечила выход на национальный уровень.

«Комплексная подготовка Юлии к национальному этапу была организована Научно-исследовательским ресурсным центром инклюзивного и дуального образования СПбГУПТД и проходила в течение нескольких месяцев. Мы занимались разработкой индивидуального маршрута подготовки конкурсанта, привлекали к ней преподавателей университета, осуществляли психологическое сопровождение», - прокомментировала директор Научно-методического центра дуального и инклюзивного образования СПбГУПТД Ирина Янык.

В этом году Юлия Моисеева заканчивает Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД и собирается продолжить свое обучение на бакалавриате родного университета.