СПбГУПТД в топе по оценке коммуникационной активности российских вузов. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Компания Brand Analytics и проект «Социальный навигатор» Международной медиагруппы «Россия сегодня» презентовали рейтинги эффективности коммуникации вузов с абитуриентами, студентами, научным сообществом и бизнесом. По итогам мониторинга, Университет промышленных технологий и дизайна занял высокие позиции среди вузов России, которые наиболее успешно вовлекают аудиторию на собственные информационные ресурсы и продвигают свои научно-технологические достижения через профильные СМИ.

На первом этапе в рейтинги включено 270 вузов России, подведомственных Правительству РФ, Министерству науки и высшего образования и Министерству просвещения.

В рейтинге представленности вузов в научно-популярных СМИ Университет промышленных технологий и дизайна занял 39 позицию среди 270, войдя в топ-50. Для составления рейтинга был проведен мониторинг упоминаний университетов в научно-популярных средствах массовой информации и их социальных сетях.

В рейтинге вовлеченности аудитории на собственных ресурсах СПбГУПТД по итогу января 2023 года вошел в топ-100, заняв 77 место. В исследование вошла оценка эффективности коммуникации университета через официальный сайт и страницы в социальных сетях, в частности, группу ВКонтакте и канал в Telegram.