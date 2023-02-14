Увидеть руками: в Русском музее представили тактильный макет Мраморного дворца

С помощью нового макета люди с ограниченными возможностями могут постичь все величие и красоту Мраморного дворца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Искусство должно быть доступно каждому! В Культурной столице свято следуют этому принципу, из года в год давая людям с ограниченными возможностями шанс соприкоснуться с прекрасным. 13 февраля 2023 года Русский музей при поддержке Благотворительного фонда «Система» и МТС представил особый тактильный макет Мраморного дворца специально для незрячих и слабовидящих посетителей. С его помощью можно в полной мере понять и прочувствовать архитектуру знаменитого сооружения, а также узнать о его истории. Невидящие гости могут лично познакомиться с макетом через специальный аудиогид с тифлокомментарием, то есть с подробным описанием того, что большинство людей воспринимает глазами. Прослушать гид можно абсолютно бесплатно.

- Русский музей на протяжении многих лет занимается инклюзивными проектами, - рассказала ВРИО генерального директора Русского музея Анна Цветкова. - Все они встречают большую поддержку не только среди людей с ограниченными возможностями, но и среди остальных наших посетителей. Теперь, с помощью нового макета, можно постичь все величие и красоту Мраморного дворца.

На церемонии открытия макет, выставленный на втором этаже у главного входа, с первых минут притянул к себе внимание гостей. По словам специалистов, особенно сложно было передать цвет фасадов Мраморного дворца. Дело в том, что в отделке уникального памятника русской архитектуры второй половины 18 века использовали три вида мрамора различных цветов. В макете мастера постарались показать их максимально близко к оригиналу. Кроме самого здания, в миниатюре также передана часть Дворцовой набережной и памятник Александру III. Все эти детали помогают невидящим людям еще больше погрузиться в архитектурный ансамбль Петербургской достопримечательности.

Кроме самого здания, в миниатюре также передана часть Дворцовой набережной и памятник Александру III. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наша команда из 6 человек четыре месяца трудилась над этим творением, - поделилась одна из руководителей Inclusive Division Юлия Андриевич. - Для проектирования и создания такой масштабной работы мы запрашивали у Русского музея подробные чертежи здания, информацию о материалах, которые использовали при его строительстве, и еще множество других документов. Без этого было бы невозможно построить точную трехмерную модель, по которой мы создавали макет. Было крайне трудно разобраться во всех деталях такого большого, сложного и старого здания, как Мраморный дворец. Однако, мы приложили все усилия, чтобы результат нашей работы в точности соответствовал оригиналу.

В своем макете мастера Inclusive Division постарались показать их максимально близко к оригиналу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примечательно, что весь текст на макете дублируется шрифтом Брайля, который корректировал незрячий брайлист, а постамент экспоната сделан с учетом потребностей посетителей на инвалидной коляске. Особый аудиогид с тифлокомментарием о Мраморном дворце озвучил незрячий экскурсовод и культуролог Алексей Орлов.

- Моя задача состояла не в том, чтобы рассказать в аудиогиде об общеизвестной истории Мраморного дворца, а правильно передать визуальный образ этой достопримечательности со всеми подробностями и визуальными образами, - рассказывает Алексей Орлов. - Не все можно почувствовать или «увидеть» руками. В этом случае на помощь приходит тифлокомментатор - человек, который описывает цвет, количество колонн, размеры, формы и другие мельчайшие детали для незрячих людей.

Аудиогид с тифлокомментарием о Мраморном дворце озвучил незрячий экскурсовод и культуролог Алексей Орлов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В создании и организации технологичных культурно-просветительских проектов, в том числе с участием людей с ограниченными возможностями, Русскому музею неизменно помогает МТС – российская цифровая экосистема. По словам директора филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Александра Соловенчука, благодаря технологиям музей может создавать гармоничную среду, c возможностью для любых посетителей воспринимать культуру и искусcтво доступным способом, понять и осознать его смысл, ведь это – неотъемлемая часть образования и просто полноценной жизни человека.

- Для нашей компании инклюзивность - это не просто красивое и модное слово, а подход к жизни, обществу, своим сотрудникам и клиентам, - отметил Александр Соловенчук. - Для нас очень важно, чтобы каждый человек, вне зависимости от своих проблем со здоровьем, мог получить доступ к любым сервисам, услугам, а также культуре и образцам искусства. Наша общая работа с Русским музеем и фондом «Система» помогает достигать этих целей. Это делает всех нас счастливыми, так как для нас это очень важно.

МТС помогает Русскому музею создавать и организовывать технологичные культурно-просветительские проекты, в том числе с участием людей с ограниченными возможностями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Макет мраморного дворца для незрячих и слабовидящих - это часть большой программы Русского музея, которая создает комфортные условия для всех посетителей. Например, в январе 2022 года в постоянной экспозиции Михайловского замка Русского музея появились тактильные копии Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Также, в Михайловском дворце стоит тактильный макет здания и прилегающей территории. А 2020 год запомнился открытием первой постоянной инклюзивной экспозиции скульптуры в Строгановском дворце, подготовленной Русским музеем.