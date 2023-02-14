Убили красавицу ради денег: в Петербурге спустя 13 лет раскрыли тайну пропажи жительницы Пушкина

Пропавшую красавицу убили ради денег. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургские полицейские нашли и задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве жительницы Пушкина, бесследно пропавшей 13 лет назад. Тогда женщина просто вышла из дома, оставив в квартире недоеденный ужин и больную бабушку. Назад она уже не вернулась. Родные искали пропавшую через соцсети и даже программу «Жди меня», но тщетно.

- 19 апреля 2012 года в полицию Пушкинского района поступило заявление о безвестном исчезновении женщины 1985 года рождения. 13 февраля 2023 в результате реализации оперативной информации опергруппой по местам жительства были задержаны двое мужчин, 1961 и 1967 годов рождения, которые изобличены в совершении убийства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщину искали через соцсети и телевидение. Фото: СОЦСЕТИ

По данным следствия, мужчины расправились с красавицей из-за ее денег. Сейчас оба находятся в изоляторе временного содержания, в ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.

А сыщики тем временем выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают место возможного захоронения трупа. Ведь тело попавшей женщины до сих пор не найдено.

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