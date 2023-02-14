Устроила побоище: в Петербурге мамочка избила ребенка, который назвал ее сына «девочкой»

Женщина избила школьника в детском развлекательном центре в Петербурге. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Полиция и прокуратура Петербурга проводят проверку после ЧП в детском центре на улице Коллонтай, где подрались мать 6-летнего ребенка и 13-летний школьник. Все началось с того, что старший из мальчиков назвал младшего «девочкой» из-за длинных волос. Мама ребенка обиделась и пустила в ход кулаки.

- Прокуратура Невского района устанавливает все причины и обстоятельства инцидента, произошедшего 12 февраля 2023 года в детской зоне одного из торговых центров. По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта причинила телесные повреждения несовершеннолетнему, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Но за скупой формулировкой скрывается настоящее побоище, которое устроили шестиклассник и мамочка обиженного ребенка. По предварительным данным, и спутанным показаниям свидетелей, все было так: Двое шестиклассников сидели в батутном зале, когда к ним подошел 6-летний мальчик и предложил поиграть. Один из старших ответил: «отойди девочка».

Обиженный ребенок убежал, а вскоре пришла его разъяренная мать и начала таскать школьник за воротник. Дерущихся разняла администратор зала. Но вскоре потасовка продолжилась уже в другом месте.

На записи с камер наблюдения видно, как мамочка хватает обидчика сына за шкирку и начинает бить. Тот отбивается. В процессе к драке присоединяются дети женщины. И тот самый маленький мальчик получает пинок ногой в живот.

В итоге драку снова разнимают работник центра. Женщина везет 6-летнего сына в больницу, где у него фиксируют ушиб брюшной стенки. А мать 13-летнего школьника пишет заявление на обидчицу уже своего сына. У него тоже травмы, но на лице.

Сейчас во всей этой запутанной истории разбираются надзорные органы. Вопросы, видимо, будут и к самому детскому центру. где произошло побоище.

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