Врач-невролог изучил секретные записи Крупской: Ленина убило неправильное лечение

Крупская была с Лениным до последней минуты его жизни ФОТО: ТАСС

Надежда Крупская была первой и единственной женой вождя пролетариата Владимира Ленина. Но замуж Крупская выходила вовсе не за знаменитого революционера, а за сосланного в село Шушенское марксиста. С супругом Крупская прошла весь его сложный политический путь, тщательно записывая в своем дневнике все вплоть до последних минут его жизни. Ко дню рождения Надежды Крупской «Комсомолка» прочитала ее записи вместе с врачом и историком, чтобы узнать, как лечили лидера революции, и можно ли было его спасти от смерти.

«БЫЛА БЛИЖЕ СЕСТЕР»

«Ильич» или «В.И.» - так в своих записях Крупская называла супруга. Озаглавила же она их просто – «Последние полгода жизни Владимира Ильича» (записи публиковались ранее в «КП»). Они начинаются с 9 марта 1923 года, когда Ленин успел пережить уже два инсульта.

Крупская в воспоминаниях описывала состояние Ленина в момент болезни ФОТО: архив КП

- Владимир Ильич после второго инсульта был уже в очень тяжелом состоянии. Периодически у него были небольшие улучшения, но физически он страдал. У него были очень сильные головные боли, болел желудок. Крупская тогда была его самым близким человеком, даже ближе сестер. Она старалась помочь, чем может, - рассказала «КП» историк, начальник отдела научно-просветительской работы исторического музея «Горки Ленинские» Светлана Генералова.

Главное задача, которая стояла перед Надеждой Константиновной – это понять, как супруг себя чувствует, чего он хочет и что пытается сказать.

- Все, кто пишет о болезни Ленина – его сестра, Крупская, санитары - они старались быть максимально корректны. Поэтому они пишут, что в то время он еще «разговаривал». Но если мы говорим о 1923-м годе, то ни о чем таком уже речи не могло идти. Если вчитаться в эти тексты, то можно увидеть, что говорить он мог только такие слова: «вот» и «так». Фактически это были только междометия и каким-то отдельные слова, - уверяет историк.

Сама Крупская описывает март 1923 года так.

- Последняя болезнь В. И. разразилась 9 марта 1923 года. Она выразилась в потере речи, в усилении паралича правой руки и ноги, захватила отчасти и левую сторону. Этот период связан с тяжелыми физическими страданиями и тяжелыми нервными возбуждениями. В июле было желудочное заболевание с повышением температуры. Больного было нельзя оставить ни на минуту одного. При нем постоянно была сестра. К нему постоянно входил дежурный врач, были беспрерывные консультации, - отмечала Надежда Крупская.

В последние месяцы перед смертью вместе супруги много гуляли и читали ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

МНОГО ШУТИЛ И СМЕЯЛСЯ

Врачи действительно дежурили рядом с Лениным чуть ли не круглосуточно. Двоих из них даже вызвали для этого из Германии, обеспечив лучшими условиями. Что касается медсестер, то когда Владимиру Ильичу стало совсем плохо, их поменяли на санитаров.

- Рядом с ним были лучшие врачи, но методы, которыми они лечили, были соответствующие тем временам. Это какие-то примитивные компрессы, массажи, инъекции производных от мышьяка и йод. Тогда это считалось самым эффективным лечением, хотя по сути только усугубляло его атеросклероз, - уверяет Светлана Генералова.

31 июля революционер потребовал, чтобы врачи к нему больше не ходили. Никаких разговоров о своей болезни он не хотел слышать. Последние месяцы наблюдать за пациентом медики могли лишь из соседней комнаты. Свидания с друзьями тоже становились в тягость.

«Спрашивали, не хочет ли он повидать Бухарина, который раньше чаще других бывал у нас, или кого-нибудь еще из товарищей, близко связанных по работе, он отрицательно качал головой, зная, что это будет непомерно тяжело», - отмечает Крупская.

Пережив два инсульта, Ленин окончательно поселился в Горках ФОТО: архив КП

«НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО»

Последние месяцы супруги много времени проводили вместе за прогулками или чтением. Ощущение надвигающегося конца пришло к ним лишь 17 января 1924 года.

«Стало чувствоваться, что что-то надвигается: вид стал у В. И. ужасно усталый и измученный. Он часто закрывал глаза, как-то побледнел. А главное, у него как-то изменилось выражение лица. Стал какой-то другой взгляд, точно слепой. Но на вопрос, не болит ли что, он отвечал отрицательно», - переживала Крупская.

Через два дня врач отметил, что у Владимира Ильича конъюнктивит. Наказал «промыть глаза борной, очистить желудок и завести темные очки». Это была суббота 19 января.

«В понедельник пришел конец. В. И. утром еще вставал два раза, но тотчас ложился опять. Часов в 11 попил черного кофе и опять заснул. Время у меня спуталось как-то. Когда он проснулся вновь, уже не мог совсем говорить. Дали ему бульон и опять кофе, он пил с жадностью. Потом успокоился немного, но вскоре заклокотало у него в груди. Все больше и больше клокотало», - пишет Надежда Крупская.

Ленин глухо стонал. Периодически тело сковывали судороги.

«Я держала его сначала за горячую мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасился платок, как печать смерти ложилась на мертвенно побледневшее лицо. Профессор Ферстер и доктор Елистратов впрыскивали камфору, старались поддерживать искусственное дыхание. Ничего не вышло, спасти нельзя было», - закончила супруга вождя пролетариата.

Крупская вышла за Ленина, когда он еще не был известным революционером ФОТО: архив КП

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«К последующим инсультам привел мышьяк»

- Сейчас, если у человека случается инсульт, то ему вводят препараты, которые ограничивают зону поражения мозга, то есть гормоны, а также препараты, снижающие давление и разжижающие кровь. Раньше такого не было, - рассказывает врач-невролог Виктор Косс. - Но если учесть, что человек – это на 50 процентов психосоматическое существо, то лечение скорее было направлено на это. Раньше все врачи работали на теории восстановления организма за счет собственных ресурсов, то есть психотерапии.

Поэтому и то, чем лечили Ленина – это психотерапия. Мышьяк сейчас никто не делает, но учитывая, что мышьяк и ртуть – это тяжелые металлы, которые являются ядами для организма, то я думаю, что это наносило вред. Хотя возможно русские врачи его давали ему в маленьких дозах. Тогда это не вред, а вызов ответной реакции иммунитета на болезнь. То, что у него случились повторные инсульты – это ошибки медицины, потому что сейчас людей спасают после первого инсульта.

Возможно, именно мышьяк ему повредил. Я считаю, что это как раз действовало во вред ему и могли привести к повторным инсультам. Тогда лишь частично понимали, что такое инсульт вообще. Сейчас бы его сразу на скорой увезли в больницу, снизили давление, сделали укол, разжижающий кровь. Потом пять дней продержали бы в реанимации, потом на семь дней в палату интенсивной терапии, а дальше уже в палату реабилитации. Все. Один инсульт – обычно люди живут. Вся реабилитация занимает полгода.

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