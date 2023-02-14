«Здания не шедевры, но характерны для эпохи»: Что говорят о Нарвской заставе жители, власти и эксперты

Местные жители разделились на два лагеря, но противники реновации пока активнее борются за сохранение домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

163 дома в старом квартале Нарвская застава Кировского района рискуют кануть в Лету. Малоэтажные домики 1949–1952, 1930 и 1955 годов постройки с деревянными лестницами, эркерами и альковами - этот район называют городом-садом - собираются обновлять по старой программе «Развитие застроенных территорий» (РЗТ). По ней же перестраивают Сосновую Поляну, Колпино, Гражданку. Под обновлением подразумевается не капремонт, а снос и строительство.

Большинство местных встало за Нарвскую заставу грудью: люди безостановочно пишут письма властям, ходят в суды и общаются с депутатами, лишь бы их малоэтажки не трогали. «Комсомолка» собрала всевозможные мнения о застройке старинного квартала.

РОДНОЙ УГОЛОК ИЛИ ЗАТХЛЫЙ УГОЛ?

Коренная жительница Петербурга Анна Станкевич переехала из коммуналки в дом на улице Белоусова 14 лет назад.

- С садиками и школами проблем нет, неадекватных соседей нет, тепло, под окнами стена сирени. Мой дом - мой родной город, я не хочу, чтобы его ровняли с землей уплотнительными уродскими коробками. Я хочу и буду здесь жить. Сюда много молодежи переезжает с Янино, Парнаса, Кудрово, - говорит Станкевич.

Решать проблемы со зданиями нужно в каждом конкретном случае, считает Анна, и именно владелец должен заботиться о состоянии постройки. О противниках Станкевич говорит коротко: ждут бесплатного переселения, не хотят заморачиваться с субсидиями при расселении коммуналок и платить хорошие взносы за капремонт. Женщина не понимает, почему часть ленинградской архитектурной истории нужно уничтожать - так можно и весь старый центр снести.

Эркеры, колонны, деревянные лестницы внутри - за это местные любят свои малоэтажные домики. Особенно жители любят густые зеленые дворы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Михаил Морозов четверть века живет в 70-летнем доме на Севастопольской улице. И он ждет перемен.

- За реновацию я выступаю потому, что дома требуют обновления, - подчеркивает житель заставы. - В моей квартире постоянно были проблемы с протечками, УК подпирала старую балку на чердаке новой. Как можно это исправить в рамках капремонта, мне непонятно. В большинстве домов по 10 квартир, в год с дома максимум 72 тысячи рублей взносов. Много ли можно «наремонтировать» на такие суммы?

Михаил считает, что противники реновации беспокоятся не за благополучие города и его исторический облик, а за сохранение дворов, парковочных мест и площадок для собак.

- Противники реновации считают, что дома должны быть капитально отремонтированы за счет бюджета, - уверен мужчина. - Но я не нашел таких программ или постановлений, даже депутаты отвечают туманно. Квартал тем временем развивают - ремонтируют школы и детскую поликлинику, построили детсад. Если развитие не заглохнет, то соцобъекты справятся с наплывом людей.

НЕ ШЕДЕВРЫ, НО СОХРАНИТЬ СТОИТ

Профильные специалисты сходятся во мнении: Нарвская застава нужна Петербургу в первозданном виде.

- Дома подлежат восстановлению и могут поддерживаться много лет в пригодном для жизни состоянии. Реновация в том виде, в каком ее предлагают - уплотнительная высотная застройка с вероятностью 99 процентов, - ухудшит качество среды. Новые дома будут гораздо менее долговечны. К тому же малоэтажки внешне лучше того, что способны построить 95% современных компаний и архитекторов, - рассуждает архитектурный критик Мария Элькина.

Архитекторы сходятся во мнениях: квартал нужен городу. Без него есть риск плотной застройки высотками, а район потеряет изюминку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт напомнила, что реновация логично вытекала из временной послевоенной застройки, когда жилые дома возводили на 20 лет и планировали после менять на добротные. Однако темпы экономического развития с планами не совпали, и временное переросло в постоянное. В XXI веке встала и экологическая проблема, ведь любая перестройка влечет загрязнение среды и лишний мусор.

Искусствовед и член Союза архитекторов России Михаил Мильчик полагает, что реновация кварталу нужна, но иная - капитальное и бережное обновление каждого здания. Компромиссный путь будет более затратным и трудным, но правильным.

- Эти здания типовые, не шедевры, но они характерны для эпохи. Нужно рассмотреть каждое с его архитектурными достоинствами и привести в состояние, отвечающее современным требованиям комфорта, - говорит искусствовед. - Снос заставы выдернет страницу из истории советской архитектуры.

Михаил Мильчик считает, что снос заставы попросту выдернет страницу из истории советской архитектуры.

А ВЛАСТИ ЧТО?

Против реновации

Шаг на сторону местных сделал Следственный комитет. Осенью возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, посчитав, что городские власти в 2010 году договорились с компанией «СПб Реновация» о развитии застроенных территорий, допуская снос зданий. В ноябре по инициативе главы СК Александра Бастрыкина возбудили дело о покушении на мошенничество.

Депутаты Павел Крупник, Роман Кононенко и Борис Вишневский тоже поддержали жителей заставы. Вишневский заявил, что выступал на депутатских слушаниях за изъятие из профильного закона исключение, позволяющее снести дома заставы. Крупник также пообещал выдвинуть поправку, защищающую квартал от застройки. Кононенко высказался за реставрацию и ремонт исторических зданий.

Мечтающие о реновации люди недовольны трещинами в стенах и регулярными прорывами труб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За реновацию

В противоположном лагере - прокуратура и районная администрация. Как жаловались противники РЗТ в соцсетях, прокурор якобы занял сторону Смольного, а одним из его доводов было то, что к судебному иску присоединились не 100 процентов жителей квартала. В районной администрации посчитали, что жители сгустили краски. Там заявили - люди безосновательно обратились в суд, ведь «никто еще ничего не сносит».

МНЕНИЯ

За реновацию

- Стены из шлакобетона отсырели и исчерпали свой ресурс. Деревянные перекрытия также. Дома-то строились из того что было и на быструю руку;

- В половине дома перепад пола 15 см, трещина на стене, еще и с периодичностью топит подвал! И как минимум раз в год прорывает трубы!

- Если будут расселять, как жителей аварийного жилья, то переселят в другие районы. РЗТ обещает жилье в том же районе.

Против реновации

- Новые коробки простоят максимум 20-30 лет, а облик города будет испорчен.

- Большинство домов в отличном состоянии, износ менее 30%, ремонт фасадов, коммуникаций и подъездов во многих домах сделаны, другие планируются.

- В ходе РЗТ могут не только выселить из жилья, которое мы взяли в ипотеку год назад и где сделали неплохой ремонт. В проекте еще и не ясны условия, на которых это выселение может быть реализовано.

В квартале объективно есть дома, нуждающиеся в капитальном ремонте. Однако многие жители выступают против тотального сноса и предлагают индивидуальный подход к каждому дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Реновация Нарвской заставы:

Площадь квартала - 105,2 гектара

Площадь территории реновации - 31,5 гектара

Общая площадь возводимых улучшений - 411 744 квадрата

Домов под снос - 163.