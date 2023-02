На все готовое: в Петербурге построят жилой комплекс в формате "все включено"

В Петербурге построят жилой комплекс в формате «все включено». Фото: пресс-служба Группы Аквилон.

Весной и летом прошлого года предложение квартир с отделкой на российском рынке недвижимости несколько сократилось из-за проблем с поставками зарубежных материалов и оборудования. Сейчас в продажу выходят новые проекты, в которых представлен большой выбор готовых к заселению квартир. Совсем скоро начнутся продажи в новом проекте Группы Аквилон - Аквилон All in 3.0 в Шушарах. Жилой комплекс будет реализован в формате "все включено": в линейке предложения девелопер представит квартиры с отделкой White box и чистовым вариантом. В дополнение к отделке покупатели получат сертификаты на приобретение мебели.

КОМФОРТ НА ЮГЕ ПЕТЕРБУРГА

Новый жилой комплекс комфорт-класса Аквилон All in 3.0 будет построен на Школьной улице в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Комплекс расположится в районе с развитой инфраструктурой в 15 минутах езды от станции метро «Купчино» и в непосредственной близости от выезда на КАД. В 15 минутах также находится международный аэропорт Пулково. Вблизи жилого комплекса расположены магазины, школы, детские сады. В нескольких минутах езды находятся ТЦ Outlet Village Pulkovo, ТРЦ «Пулково 3», ТРК ЛЕТО, гипермаркеты О’кей, METRO и др.

Аквилон All in 3.0 — это 3 очередь ЖК All Inclusive от Группы Аквилон. Общая площадь проекта составит порядка 45 тыс. кв.м. 12-этажный дом рассчитан на 812 квартир. В комплексе предусмотрен отапливаемый подземный паркинг на 100 машиномест с прямым доступом на лифте.

Будущие резиденты нового проекта Группы Аквилон получат благоустроенную придомовую территорию, на которой будет высажено на 30% больше зеленых насаждений, обустроены спортивные и детские площадки, а также места для прогулок и отдыха. Для самых юных жителей предусмотрен детский клуб Аквилон KIDS с возможностями для творчества, саморазвития и игр.

УДОБСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Жилой комплекс включает в себя расширенные технологические возможности: новейшую версию «умного дома» inHOME 3.0 с улучшенным функционалом по управлению жилым пространством, малошумные скоростные лифты, разработку по акустической защите в каждой квартире SOUNDSTOP и др.

Новый комплекс будет реализован в соответствии с концепцией Э4 от Группы Аквилон, которая базируется на четырех основных принципах: энергоэффективности, эргономичности, экологичности и экономии средств жителей. При строительстве будет применена технология Termo-S, которая на 50% снижает теплопотери зданий, что помогает жителям экономить до 40% расходов на платежах за теплоснабжение.

Группа Аквилон планирует начать реализацию проекта в ближайшее время. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Срок передачи ключей дольщикам – на 3 квартал 2026 года.

