Разогнался до 203 км/ч: Водитель BMW устроил гонки на КАД Петербурга

Камеры на дорогах зафиксировали нарушение. Фото: t.me/dorogi_47

Специалисты подвели итоги нарушений по скорости на кольцевой автодороге в Петербурге. Больше всего отличился гонщик, который поставил настоящий рекорд, точнее антирекорд. Он мчался по «кольцу» со скоростью 203 километра в час.

- Люди путают гоночные треки с дорогами. На кольцевой автодороге можно ехать со скоростью до 110 километров в час. Возможно, что старая шутка о том, что в базовой комплектации у "БМВ" есть только педаль газа и отсутствие поворотников, не шутка, - иронично сообщает телеграмм-канал Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Камеры на дорогах зафиксировали нарушение около десяти часов утра 20 января. Автомобиль BMW ехал по «кольцу» от Ораниенбаумовского проспекта к Гостилицкому шоссе. Пока это самый большой показатель с начала года. Водителю назначен штраф.

Другой антирекорд с предыдущим не сравнится, но тоже иллюстрирует беспечность водителей. Автомобилист на «Мерседесе» несся по Калтушскому шоссе в Ленобласти со скоростью 178 километров в час, хотя не должен был превышать 60 километров в час.

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