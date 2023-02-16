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Досуг16 февраля 2023 9:20

Две недели работы и 200 тонн льда: Лучшие скульпторы России создали изо льда достопримечательности Петербурга

Фестиваль «КроншЛед» будет работать в Петербурге до 3 марта
Авторы (2):
Степан СТЕПАНОВ
Даниил ШУРЫГИН
Фестиваль ледовой скульптуры проходит в Кронштадте впервые.

Фестиваль ледовой скульптуры проходит в Кронштадте впервые.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главные достопримечательности Петербурга обледенели. Но вовсе не из-за низких температур этой зимой. Крейсер «Аврора», кронштадтский Морской собор, бриг «Россия» и другие символы Северной столицы создали изо льда к фестивалю «КроншЛед» - в этом году он впервые проходит в Кронштадте на «Острове фортов». Всего зрители смогут увидеть 15 скульптур, которые в течение двух недель ваяли лучшие мастера со всей страны. Кстати, на то, чтобы получилась вся эта красота, ушло 200 тонн льда!

Ледяной городок можно посетить до 3 марта.

Ледяной городок можно посетить до 3 марта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Проделана очень тонкая работа. Из таких больших глыб льда удалось создать практически ювелирные образы нашего города, - отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. - Санкт-Петербург получился очень разнообразный, и мы хотим, чтобы его таким увидели приезжающие гости.

Узнаете императрицу на троне?

Узнаете императрицу на троне?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одни из авторов ледяного шедевра - братья-близнецы Николай и Андрей Кокорины из Екатеринбурга. В Петербурге они представили работу «Первая водолазная школа России».

Братья Кокорины - участники фестиваля из Екатеринбурга.

Братья Кокорины - участники фестиваля из Екатеринбурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сложность создания скульптуры заключалась в проработке мелких деталей, особенно трубки водолаза, которая часто ломалась, - признались Кокорины.

Беспокоиться о том, что скульптуры растают, не стоит. Выставка проходит в шатре.

Беспокоиться о том, что скульптуры растают, не стоит. Выставка проходит в шатре.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Посетить «КроншЛед» можно до 3 марта. Работает фестиваль ежедневно с 12 до 20 часов.

Афиша: Фестивали