Проект аграрного карбонового полигона, который разрабатывают в Самаре, поможет экологии и сельхозпроизводителям

Разработка предполагает применение технологии, которая будет удобрять поля и одновременно поглощать углекислый газ. Фото: скрин с видео НОЦ «Инженерия будущего».

«Комсомольская правда» и НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» запускает одноименный проект о российской науке, исследователях, рационализаторах, современных технологиях и их влиянии на нашу повседневную жизнь. Один из 18 комитетов, которые работают в структуре научно-образовательного центра, - комитет по экологии. О том, какие задачи он решает и конкретные проекты реализует, поговорили с советником губернатора Самарской области, генеральным директором управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - Институт регионального развития Ольгой Михеевой и председателем комитета Владимиром Платоновым.

- Экология - это то, о чем стоит говорить сегодня, если собираешься думать о завтрашнем дне?

Владимир Платонов: Да, безусловно. И у нас в Самарской области есть база для развития этой темы. В первую очередь хочется отметить Самарский политехнический университет, где занимаются промышленной экологией - очисткой промышленных выбросов, ликвидацией последствий экологических катастроф. Есть серьезные компетенции в экологическом мониторинге и создании нового оборудования для него. Также в наш комитет входят и другие университеты из других регионов страны. А также промышленные предприятия. Такая интеграция, безусловно, заслуга НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Ольга Михеева: Но надо понимать, что без заинтересованности людей ничего не случилось бы. НОЦ - это не вертикально-интегрированная структура, у него нет административной иерархии, нет рычагов влияния. Здесь люди работают просто потому, что они хотят, и они готовы идти за лидером - в данном случае за Владимиром.

- Насколько разработки комитета решают жизненные вопросы?

Владимир Платонов: Расскажу на примере проекта, который мы реализуем с Центром беспилотных систем. Сейчас мы работаем над роботизированными системами на основе беспилотных устройств, которые позволяют делать промышленные замеры без участия человека. Сейчас на предприятиях этим занимаются люди и заводы содержат большой штат сотрудников, обслуживающих систему экологического мониторинга. Наша разработка позволяет делать те же самые замеры гораздо дешевле и безопаснее. В будущем она позволит предприятиям экономить на экологическом мониторинге и проводить технологические процессы гораздо быстрее. А время очень важно, например, если речь идет об авариях на производстве.

- Я правильно понимаю, что такие разработки реализовываются благодаря НОЦ и взаимодействию между комитетами?

Ольга Михеева: Безусловно, научно-образовательный центр - это платформа для синергии и коллаборации. Мы собираем комитеты по отраслям, но когда стоит задача решить проблему, используя знания из других отраслей, мы начинаем подключать профильные комитеты. Такая ситуация сложилась с проектом карбонового полигона, который курирует комитет по экологии. Ведь это не только про экологию, но и про сельское хозяйство, поэтому в него включен и комитет по Умному агро. Хочется отметить, что проект продвигается по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.И наша конечная цель - чтобы правительство РФ приняло решение о создании такого полигона.

- Расскажите, в чем суть аграрного карбонового полигона?

Владимир Платонов: Как вы знаете, в Евросоюзе с 2023 года вводится так называемый «углеродный налог». Предприятия платят налог в соответствии с количеством выброшенного в атмосферу углерода. Затем эти деньги идут экологам, чтобы они этот самый углерод поглотили, допустим, высадив несколько гектар деревьев.

Аграрный карбоновый полигон как раз предназначен для разработок технологий, которые будут использоваться для поглощения углерода.

Система аграрных карбоновых полигонов - огромная лаборатория под открытым небом, где ученые, физики, оптики, химики, геологи, агрономы изучают естественные экосистемы и то, как они поглощают углекислоту из атмосферного воздуха. Эти технологии будут полезны и других областях, например, сельском хозяйстве. На базе самарского аграрного карбонового полигона НОЦ «Инженерия будущего» изучается, какие технологии помогают поглотить углерод из атмосферы и работают на сохранение здоровья почвы и ее плодородие. Получается эта разработка убивает двух зайцев: помогает экологии и улучшает сельскохозяйственные свойства почвы.

- Чтобы создать полигон, требуются немалые финансовые затраты. Могут ли ученые осилить их без индустриальных партнеров, без инвесторов?

Владимир Платонов: Увы, нет. Это не один, а десятки и сотни миллионов рублей. В проекте агрокарбонового полигона нас поддерживают несколько индустриальных партнеров. В Самарской области это АИЦ «Орловка», на федеральном уровне - «Уралхим», «ТольяттиАзот», сейчас мы ведем переговоры с нефтепроводом «Дружба».

Ольга Михеева: Чтобы поддержать проекты ученых материально «Инженерия будущего» в этом году внедрила инновационные сертификаты. Они предоставляются на конкурсной основе. Особенность конкурса в том, что в нем участвуют индустриальные партнеры. Так мы видим настоящую заинтересованность бизнеса в реализации того или иного проекта. К тому же их участие затрагивает другой актуальный вопрос - экономический эффект от проекта.

- В 2022 году у комитета по экологии были инновационные сертификаты. Расскажите про эти проекты.

Владимир Платонов: В России мало лабораторий, которые занимаются биологическими пестицидами, удобрениями. Представьте себе системы, которые не используют химию, а используют только микроорганизмы, которые способны защитить растения и сделать удобрения фактически из воздуха, из компонентов почты. Такие препараты разрабатываются в Астраханском государственном университете. Они помогут выращивать больше урожая, но без риска того, что химудобрения смогут попасть в организм человека.

Есть и другие проекты. Если мы говорим про современные изменения климата, то все заметили, Волга начала цвести раньше срока, другие водоемы также загрязняются. Есть проект, который реализуется командой Самарского университета им. Королёва по очистке водоемов с помощью биопрепаратов. Это особые штаммы микроорганизмов, которые при заселении в водоемы позволяют уменьшить в десятки и сотни раз количество той болезнетворной флоры, которая развивается в озерах и делает их непригодными для купания.

Ольга Михеева: Я хотела бы заострить внимание, что комитет по экологии также нацелен на формирование экокультуры. Проводятся разнообразные мероприятия для этого.

Владимир Платонов: Минимум раз в месяц у нас проходят мероприятия, посвященные популяризации науки. Команда Самарского университета им. Королёва с биологического факультета, например, занимается экскурсиями в Самарскую Луку. Почти каждый день мы общаемся с детьми, потому что экологическое просвещение это, безусловно, не Грета Тунберг. Экология - это то, чем необходимо заниматься каждый день. Каждый из нас может сделать планету лучше, хотя бы используя при походах в магазин многоразовую сумку вместо полиэтиленового пакета.

Итогом нашей просветительской деятельности в прошлом году, стала первая премия от Аналитического центра РФ по ESG-технологиям. У нас были очень серьезные соперники - МТС и Российское Экологическое Общество. Для нас это было неожиданностью, поскольку конкуренты самого высокого уровня.