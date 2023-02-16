2400 студентов, 171 преподаватель и 40 докторов наук: Как живет Институт технологий предпринимательства и права ГУАП

С 2022 года директором института является доктор экономических наук, доцент Артур Будагов. Фото: пресс-служба ГУАП.

Близится весна, а вместе с ней и выпускные экзамены во всех школах страны. Совсем скоро бывшие одиннадцатиклассники ринутся подавать документы в вузы Петербурга в надежде поступить на востребованную специальность. «Комсомолка» решила подготовиться. Мы поговорили с директором Института технологий предпринимательства и права Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), доктором экономических наук, доцентом Артуром Будаговым. Обсудили тренды образования и науки, а также поговорили об институте, где уже 35 лет готовят юристов и экономистов высшего уровня.

ПРО ИСТОРИЮ ИНСТИТУТА

- Расскажите, как получилось, что в университете возник свой институт?

- Это запутанная, но интересная история. Своим рождением институт обязан выдающемуся ученому, доктору технических наук, профессору Анатолию Оводенко. В 1986 году ему пришла в голову идея создать в ГУАП факультет целевой интенсивной подготовки. Туда отбирали лучших абитуриентов, из которых формировали отдельные группы по разным специальностям. Позднее их всех объединили в факультет подготовки инженеров-исследователей, а еще через какое-то время - в факультет магистерской подготовки. Именно там начали появляться специальности экономической и юридической направленности. С ростом их популярности нас снова переименовали - в факультет юриспруденции, экономики и менеджмента.

- И что же было дальше?

- Из-за возросшего притока студентов было решено разделить его на две части: факультет экономики и менеджмента и юридический факультет. В таком формате мы просуществовали довольно долго, пока экономическое направление не переименовали в Институт технологий предпринимательства. Совсем недавно, в 2022 году, произошло объединение: к нам снова присоединился юридический факультет. С тех пор мы называемся Институт технологий предпринимательства и права - самый крупный во всем университете. У нас обучается более 2400 студентов по 25 образовательным программам и работает 171 преподаватель, включая 1 академика РАН, 1 члена-корреспондента РАН, 40 докторов и 75 кандидатов наук. К слову, наш отец-основатель Анатолий Оводенко стал президентом ГУАП и одновременно заведующим кафедрой международного предпринимательства родного института.

ЧЕМУ УЧАТ

- Каких специалистов вы выпускаете и легко ли им потом найти хорошую работу?

- Хороший вопрос! Мы готовим студентов как по Болонской системе «бакалаврит - магистратура», так и по программам специалитета. У нас есть 7 направлений бакалавриата: экономика, менеджмент, юриспруденция, бизнес-информатика, прикладная информатика, международные отношения и новое для нас направление «Государственное и муниципальное управление». Первые три я называю «вечными направлениями», так как они всегда нужны на предприятиях, в организациях, государственных органах. Что касается прикладной и бизнес-информатики, то сейчас на них просто бум - стране остро требуются специалисты в этой области. Международные отношения в свою очередь привлекают студентов своей многогранностью и глубиной, ведь это одновременно политика, история, культура, экономика, иностранные языки и многое другое. Что касается специалитета, то это экономическая безопасность и таможенное дело. На 70% это экономическое образование, а на 30% - юриспруденция. Междисциплинарные специальности всегда в моде, так как это расширяет пул возможных профессий в разы. Вот и получается, что наши выпускники не сидят без дела и имеют все шансы на блестящее будущее.

- А что насчет вашего нового направления бакалавриата? В чем его суть?

- Суть в том, что нынешняя экономика страны на 70% государственная. Из-за этого и возникла необходимость открыть направление «Государственное и муниципальное управление» со специализациями «экономика и управление государственно-частным партнерством» и «управление государственными и муниципальными закупками», где будут обсуждаться вопросы партнерства частного бизнеса и правительства. Сейчас специалисты в этой области нужны как никогда.

- К слову, большая ли у вас конкуренция на одно место?

- Стоит понимать, что в основном мы ведем подготовку студентов на контрактной основе. Бюджетные места у нас есть только на направлении «Прикладная информатика». В прошлом году их было 180 и на них подали заявления 3500 человек. Конечно, не все из них точно хотели именно туда, ведь сейчас можно одновременно пробовать поступить в несколько вузов, однако это все же говорит о востребованности данного профиля. На остальных направлениях у нас не очень высокие проходные баллы, и если к нам приходит абитуриент с высокими показателями, то мы предоставляем ему существенную скидку на оплату обучения. Дальнейший отбор проходит уже в процессе первого семестра - наши преподаватели объективно оценивают каждого студента. Если он не справляется, то будет отчислен. И неважно - платит он за обучение или нет.

- Где ваши студенты проходят практику? Ведь это важный этап обучения и возможность найти хорошее место работы.

- Вы правы. Мы тесно сотрудничаем со многими компаниями Петербурга. Например, холдинговая компания «Ленинец», где у нас есть своя базовая кафедра. Еще одна действует при администрации губернатора Санкт-Петербурга. Также наши ребята проходят практику в Санкт-Петербургском федеральном исследовательском центре Российской академии наук, Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, на заводе «Электросила», а также во множестве других фирм, организаций, банков и IT-компаний. Как директор института, я еще ни разу не слышал от своих студентов жалобы, что им дали неинтересную или бесполезную летнюю практику.

- У вас проходят только классические лекции и семинары или есть какие-то передовые технологии обучения?

- Хорошо, что вы спросили, - воодушевляется доктор экономических наук. - У нас очень популярна проектная деятельность. Помимо своих обычных заданий, студенты в командах реализовывают разнообразные идеи и задумки. В идеале это должно вылиться в готовый стартап, который можно будет продвигать в будущем. Кроме того, мы часто проводим деловые игры. Это очень эффективный способ усваивать знания, который прекрасно прижился в институте. Также мы сильно развили форматы дистанционного обучения. В этом нам помог опыт иностранных коллег, а также недавняя пандемия. Наша учебная программа также постоянно меняется и развивается, подстраиваясь под актуальные тренды и проблемы в экономики, праве и управлении.

Научной деятельностью института руководит один из самых авторитетных экономистов страны академик РАН Абел Аганбегян. Фото: пресс-служба ГУАП.

ИНСТИТУТСКАЯ ЖИЗНЬ

- Вы говорили, что у вас работает много академиков и докторов наук. Расскажите об исследовательской работе института и его студентов?

- Важно отметить, что нашей научной деятельностью руководит академик РАН Абел Аганбегян. Это один из самых авторитетных экономистов страны. При его участии у нас проходят научные семинары с докладчиками высочайшего уровня. Кроме того, наши педагоги регулярно издают свои монографии, имеют большое число публикаций в журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. Четыре раза в год мы выпускаем экономический и юридический научные журналы, где публикуются преподаватели и студенты не только ГУАП, но и многих российских университетов. Ежегодно мы проводим международную студенческую научную конференцию, по итогам которой также выходит печатное издание.

- Учеба это хорошо, но чем еще могут заняться ваши студенты после занятий?

- О, вот тут у нас очень широкое поле деятельности. В нашем вузе более десятка различных кружков и секций: от операторской работы до танцев и различных видов спорта. К слову, на ежегодном конкурсе талантов ГУАП студенты нашего института регулярно занимают первые места. Наши студенты очень часто удивляют меня своими необычными способностями и креативом.

- Я слышал, что ваш институт окончил не кто иной, как легендарный Дмитрий Хрусталев. Это правда?

- Да, я хорошо его помню. В 2016 году он даже был ведущим на празднике, посвященном 75-летию ГУАП, в Ледовом дворце. Кроме него, среди наших выпускников есть немало знаменитостей. Например, олимпийская чемпионка Лондона-2012 и серебряный призер Рио-2016 в женской борьбе Наталья Воробьева. А прямо сейчас у нас обучается Игнат Двойников, который исполнил главную роль в фильме «Трэп», получившем «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2022 году. Так что я с большим интересом жду набора студентов в этом году - наверняка к нам придет еще несколько будущих звезд!

Выпускники института не сидят без дела и имеют все шансы на блестящее будущее. Фото: пресс-служба ГУАП.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- Если не секрет, расскажите, какие цели институт ставит перед собой в ближайшие годы?

- Тут ответ однозначный - помощь в достижении национальных целей развития страны, общества и науки. Недавно наш вуз вступил в программу Министерства науки и высшего образования «Приоритет-2030». Мы планируем активно развиваться в этом направлении, подготавливая кадры, необходимые стране. Также в этом году мы открыли одно новое направление бакалавриата и магистратуры, поэтому будем анализировать его успехи. Ну и, конечно, мы всегда идем в ногу со временем, улучшая и модернизируя учебный процесс под новые реалии и вызовы времени.