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16 февраля 2023 16:02

Именитый тренер по фигурному катанию Тамара Москвина легла в больницу и перенесла операцию

Тамара Москвина набирается сил и планирует вернуться к работе
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тамара Москвина перенесла операцию

Тамара Москвина перенесла операцию

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина находится в больнице после операции, которая была плановой. Но несмотря на то, что все прошло успешно, спортсменка набирается сил в медучреждении. Информацию подтвердил директор школы фигурного катания Москвиной Игорь Бич.

- У Тамары Николаевны была плановая операция. Сейчас она действительно находится в больнице. Состояние здоровья хорошее. Ничто не помешает ей в скором времени вернуться к работе. Ждать ли на льду в марте? Безусловно, к этому времени она поправится, - рассказал он spb.kp.ru.

Для тренера по фигурному катанию Алексея Мишина эта новость стала неожиданной. Сам он сейчас находится в Италии на сборах, но передал Тамаре Москвиной слова поддержки.

- Родная, дорогая Тамара, держись! Мы вместе с тобой!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ