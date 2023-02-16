Что известно о НЛО, летавшем 13 февраля над Ленобластью. Фото: t.me/AuroraSaintP (Александр Шадов)

В последние недели НЛО замечают в разных частях света. В китайской провинции в ночном небе выстроились в ряд огненные точки. В Уругвае над городом Термас-дель-Альмирон что-то долго и нервно мигало. Власти Молдавии на несколько часов закрыли небо из-за своего НЛО. Добралось нечто и до Ленобласти! С 11 по 13 февраля на севере и востоке региона видели светящиеся точки, двигающиеся по небу с огромной скоростью под острыми углами. Очевидцы невольно поверили в инопланетян и задались вопросом – они там что, не в своей тарелке? Астрономы-любители, ученый и военные летчики поговорили с spb.kp.ru и объяснили, что все это значит.

НЛО в Ленинградской области 13 февраля 2023 года

Началось все в ночь на 11 февраля. Охотник за северным сиянием Александр Шадов стоял у берега озера Волоярви во Всеволожском районе Ленобласти и снимал таймлапс (видео, созданное из большого числа фотографий. – Прим.ред.). В какой-то момент мужчина заметил странного «светлячка», выделявшегося на фоне звезд и двигавшегося по горизонтальной траектории.

- Объект был примерно в стороне Карелии над островом Валаам. Мы много видим светящихся точек ночью на небе, но это было что-то новенькое. Непонятное, - поделился впечатлениями с spb.kp.ru Александр. – То ли дрон, то ли сигнальные огни в Ладоге. А может и спутник, отражающий свет. Точка двигалась и плавно исчезала. И так каждые минуты три. Много кто смотрел на сервисы отслеживания гражданских самолетов, но той ночью их не было в этом районе. Объект был очень высоко и далеко. Мне показалось, что он вообще возле орбиты или в космосе, на уровне спутников.

НЛО попало в таймлапсы сразу нескольких охотников за северным сиянием. Фото: t.me/topotkotov_photo

Еще один охотник за полярным сиянием Дарина сняла свой таймлапс с НЛО. У нее схожие с Александром предположения.

- Мелькал какой-то огонек над горизонтом. Это потом по фото стало понятно, что мелькал он примерно на одном месте и циклично. Самолет улетел бы давно. Вряд ли дрон или вертолет – точка была явно дальше и ярче, - рассуждает девушка.

Фото и видео НЛО в Ленинградской области

Но если 11 и 12 февраля огоньки смущали только астрономов-любителей, то 13-го числа встревожились уже военные. Но они быстро опровергли теории в духе сериала «Секретные материалы». Хотя источник spb.kp.ru из Западного военного округа (ЗВО) все-таки признал, что ситуация с появлением НЛО в Ленобласти была внештатной и довольно необычной.

Из-за НЛО над Лодейным Полем закрыли воздушное пространство. Фото: Flightradar24

- Пришлось на короткое время закрыть воздушное пространство над Лодейным Полем, где носилась эта «точка». Для безопасности подняли в воздух истребитель-перехватчик. Это обязательная процедура. Выполнили проверку и выяснили, что ничего страшного нет. На самом деле это не вражеский самолет, не беспилотник и, тем более, не «зеленые человечки». Просто такое явление. Бывает периодически. Что-то с климатом, матушкой-природой. Объяснения нет. Помигало и исчезло, - заверил источник из ЗВО.

Слова военных подтверждает архив сервиса Flightradar, который сохранил маршрут гражданских самолетов. Видно, как они облетают по дуге участок над Лодейным Полем и сворачивают в Пулково. В это время истребитель-перехватчик изучал НЛО. Но объект посветил немного и был таков. Рассмотреть его близко не удалось.

НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ

В общем, экранизации фантастического романа «Война миров» наяву ждать не приходится. Но остается открытым вопрос, что именно летало в небе. Несколько уфологов и астрономов заявили редакции о том, что на исследование нужно много времени и денег, но разгадать загадку все равно не получится. Не удивился «светлячку» только заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, который в молодости сам вылетал на перехваты НЛО.

Еще один ракурс на НЛО, летавший 11 февраля на севере Ленобласти. Фото: t.me/AuroraSaintP (Александр Шадов)

- У нас в военно-воздушных силах неопознанные объекты – это необязательно летающие тарелки каких-то там инопланетян. Мы классифицируем как НЛО все необъяснимые природные явления, в том числе электромагнитные, - объясняет spb.kp.ru Попов. – Подлетаешь к нему, вроде другой угол обзора, но все равно непонятно, что это. А потом огонек исчезает. Ограничивают на время воздушное пространство, чтобы выяснить, безопасно ли летать в районе. Но Бог его знает, что там за огоньки. Даже ученые не могут объяснить некоторые явления. Я физически НЛО не трогал. Только вылетал, наблюдал, описывал, докладывал. Есть на планете явления, которых мы еще не знаем. Не раскусили до конца природу.

Быстрый огонек, летавший над Ленобластью 13 феврали и смутивший ЗВО, никто так и не снял на видео – было сильно облачно. Но НЛО, попавшие на камеры в предыдущие два дня, видны на таймлапсах астрономов-любителей. Для spb.kp.ru их проанализировал старший научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Максим Ховричев. Он с военными не согласен.

- Можно точно сказать, что к инопланетянам это не имеет отношения (мы немного знаем, как устроена вселенная, чтобы утверждать это). По моему мнению, это с большой вероятностью не природное явление, а технический феномен. Что именно, сказать нельзя. Может быть, чей-то активный эксперимент в атмосфере или в ближнем космосе. Я бы вообще не стал называть эти огоньки НЛО. Давно уже люди не вкладывают в термин НЛО расшифровку аббревиатуры. Поэтому лучше использовать фразу «неизвестный феномен», - подытожил ученый.

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