Отчуждение имущества: Что это такое и какие нюансы важно учитывать

Мария Терехова. Фото: Сергей ЕРМОХИН.

Фраза «отчуждение имущества» звучит немного пугающе, но на самом деле ничего страшного в ней нет - это переход прав собственности на имущество одного владельца другому.

- Как правило, права собственности переходят другому человеку по воле бывшего собственника в результате сделки купли-продажи или дарения, договора мены, - поясняет президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

Договор купли-продажи, дарения или мены имущества может быть составлен в простой письменной форме. Однако специалисты предупреждают: все сделки по распоряжению недвижимым имуществом нуждаются в усиленной защите, обеспечить которую можно только с помощью нотариального удостоверения.

- Нотариально удостоверенные сделки в отличие от заключенных в простой письменной форме имеют неоспоримые преимущества. Нотариус разъясняет сторонам смысл и значение их действия, удостоверяется в законности сделки и воле сторон на ее заключение - добровольности их решения, понимании значения происходящего, - продолжает Мария Терехова. - Все действия нотариуса направлены на то, чтобы исключить вероятность дальнейшего признания сделки недействительной.

Нотариальное удостоверение сделки исключает риск мошеннических действий - сделка будет проведена со строжайшим соблюдением норм законодательства: продавец гарантированно получит причитающуюся ему сумму за отчуждаемую недвижимость, а покупатель станет собственником желаемой недвижимости и будет защищен от оспаривания сделки. Важно, что экземпляр договора и копии правоустанавливающих документов хранятся в архиве нотариуса, поэтому всегда можно получить нужный дубликат у нотариуса.

- Еще один плюс: по желанию сторон расчет по сделке может проводиться через публичный депозитный счет нотариуса, - добавляет Мария Терехова. - В этом случае покупатель может быть уверен, что деньги поступят продавцу только после выполнения всех указанных в договоре условий, иначе они возвратятся покупателю. Депозитные счета нотариусов защищены и от банкротства банка.