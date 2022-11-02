«Станет совсем холодно»: главный синоптик Петербурга пообещал резкое падение температуры к концу недели

К выходным в Петербурге резко похолодает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две новости: хорошую и плохую, сообщил в преддверии выходных главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, суббота и воскресенье окажутся сухими, без дождей. Но очень холодными по сравнению с рабочей неделей.

- В Петербурге ожидается очередное похолодание. Завтра днем температура воздуха начнет понижаться, а в выходные дни станет совсем холодно, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

Благодарить за изменение погоды надо антициклон, который несет холодные воздушные массы с северо-востока. Осадков в ближайшие дни не ожидается, а вот заморозки будут

- В ночные часы даже в центре города температура воздуха понизится до отрицательных значений, а днем не превысит +3…+5, - отметил Колесов. - Так что настраиваемся на холодные выходные, одно хорошо – ветра не будет.

Небольшое потепление, по данным городского гидрометцентра, может прийти к вечеру воскресенья.