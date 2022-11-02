«Он бил ножом ей прямо в сердце»: Завуч закрыла своим телом секретаря школы в Рыбинске, когда ее убивал сожитель

Секретаря директора зарезали прямо в школе Фото: СОЦСЕТИ

Нападение на школу № 43 в Рыбинске произошло днем 2 ноября. В здание ворвался вооруженный ножом 41-летнй Владимир Каюров, который искал свою бывшую сожительницу - 39-летнего секретаря директора Елену Комазову. Женщина в этот момент была в кабинете с завучем Еленой Кустовой. Начальница пыталась спасти свою коллегу и получила ножевое ранение, но не смогла остановить агрессивного мужчину. Каюров изрезал экс-возлюбленную ножом, после чего скрылся. Комазова скончалась на месте, а сам нападавший сбежал. «КП-Петербург» разбиралась, как произошло нападение и как завуч ценой своей жизни пыталась спасти коллегу.

Убийство секретаря директора школы № 43 в Рыбинске произошло во время каникул, поэтому в момент трагедии там, к счастью, не было учеников. Тем не менее некоторые из них чудом разминулись с вооруженным Каюровым.

В нападении подозревают сожителя женщины Фото: СОЦСЕТИ

- Утром несколько ребят приходили в школу на допзанятия, но они ушли раньше нападения, - рассказали "КП-Петербург" ученики школы. - Сами учителя были в школе, потому что проверяли долги по учебе.

Была ли охрана в школе в момент нападения, пока неизвестно. Как бы там ни было, Каюров с ножом беспрепятственно прошел в кабинет к своей бывшей. Там и разыгралась кровавая бойня.

- Бывший сожитель Елены Сергеевны ворвался в кабинет с ножом, - рассказала "КП-Петербург" дочка завуча Елены Кустовой Александра. - Он сначала напал на Елену Сергеевну, но мама встала на ее защиту, закрыв ее своим телом. Он пырнул маму, целился в сердце, попал в плечо. Она упала, и убийство произошло на ее глазах. После ранения она уже не смогла защищать Елену Сергеевну. У нее шок был сильный.

Защищавшая коллегу завуч школы хорошо знала Елену Комазову, одно время они даже жили вместе.

Елена погибла после нападения Фото: СОЦСЕТИ

- Елена Сергеевна очень хорошая женщина была. Мы когда с мамой от папы ушли, она жила тогда с бывшим мужем, которого уже нет в живых, в комнате в коммуналке. Нам негде было ночевать, и она приютила нас на какое-то время у себя, - признается дочь завуча.

Завуч знала и самого Каюрова. Свою коллегу она защищала от него уже давно.

- Каюров раньше жил с Еленой Сергеевной, больше года точно, - делится Александра. - А потом она от него ушла, там алкоголь был замешан. После ухода от него она купила квартиру, переехала. Но он к ней все равно приходил, преследовал, она даже написала на него заявление в полицию, потому что он караулил ее на остановке. Из-за этого моя мама провожала ее, чтобы защитить. Они знали, что он может с ней что-то сделать, он буйный человек. Но от полиции никаких действий не последовало.

Сейчас завуч школы находится в больнице на операции. Самого же Каюрова уже поймали. Как говорят, он пытался покончить с собой, но не смог. Друзья мужчины в шоке от случившегося.

- У Вовы дочка есть взрослая, лет 14. Бывшая жена умерла, дочь осталась жить с бабушкой, а он съехался с Леной. Жили уже много лет вместе, но постоянно расходились. Драк или громких конфликтов у них не было никогда, мы поражены, что такое вообще произошло, - рассказал "КП-Петербург" друг семьи Григорий.

Сейчас в деле разбирается полиция и СКР.

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