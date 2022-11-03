Евгений Плющенко в школе получал тройки по физкультуре и дружил с хулиганами

Плющенко на коньках с детства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1993 год. 11-летний Женя Плющенко в одиночку переезжает из родного Волгограда покорять хмурый Петербург. Впереди его ждут комната в общежитии, суровые тренировки и тройки в школе. Тогда никто и подумать не мог, что это будущая звезда фигурного катания и двукратный олимпийский чемпион. 3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 40 лет. К юбилею спортсмена «Комсомолка» вспоминает, через что ему пришлось пройти в погоне за мечтой.

ЖИЛ ОДИН В ОБЩЕЖИТИИ

В фигурное катание будущего чемпиона мама привела в 4 года. Это было еще в Волгограде. Но позже каток, где была секция фигурного катания, закрыли. Тогда наставник Жени и решил перевести талантливого мальчика в столицу фигурного катания - Санкт-Петербург. Юному спортсмену улыбнулась удача. Он попал в группу знаменитого тренера Алексея Мишина. Тут и начал закаляться характер фигуриста.

В школьные годы Женя тренировался по два раза в день

Дело в том, что родители переехать вслед за сыном смогли не сразу - первые несколько месяцев мальчик жил один в общежитии и по два раза на дню бегал на тренировки. С таким графиком влиться в учебный процесс оказалось нелегко.

- Он был троечником, из-за тренировок пропускал много уроков, догонять программу приходилось дома. Честно говоря, мы бы его и не замечали, если бы не фигурное катание, - вспоминают одноклассники Плющенко.

Тройки в дневнике по обычным предметам не вызывали у учителей удивление. Другое дело - плохие оценки по физкультуре. Об этом в школе до сих пор ходят легенды.

- Проблема для Жени была в том, что учительница по физкультуре была очень строгой, а ему приходилось много прогуливать. Поэтому она решила, что поставит ему двойку. Этот вопрос в итоге пришлось решать через директора, - смеются сотрудники музея школы № 91, где когда-то учился Плющенко.

ПОСЛЕ УРОКОВ ЗАНИМАЛСЯ БОКСОМ

Кто же знал, что главный троечник класса в итоге превратится в гордость школы?

В детстве Плющенко дружил с главными троечниками класса Фото: Евгения ГУСЕВА

- Учителя говорили, что из него ничего не выйдет, - так тогда про многих говорили. Да и дружил он с главными хулиганами класса. На их компанию никто больших надежд не возлагал. Помню, у нас эксперимент в школе был - мы принимали экзамены друг у друга. Я вот у них математику спрашивала. Эти ребята уговаривали меня им пятерки поставить, а сами на тройку-то еле тянули, - рассказывает одноклассница Плющенко Вера.

Но Евгений хоть и не успевал на все уроки, времени зря точно не терял. Пока все мальчишки резвились во дворе, он выкладывался на тренировках. Что интересно, дружба с хулиганами Женю не тянула вниз, а наоборот - помогала.

- У Жени как-то конфликт был с одним хоккеистом на стадионе, где он тренировался. Я тогда боксом занимался. Женька боялся, что отпор не сможет дать, и попросил его подтянуть. Поэтому после школы мы ходили ко мне домой отрабатывать боевые приемы, - признался одноклассник Плющенко Максим.

К слову, за девчонок драться Плющенко не приходилось - времени не хватало. Да и сами школьницы за ним не бегали. Мальчики в костюмах со стразами в 90-е годы популярностью не пользовались.

ПОРТРЕТ ВО ВСЮ СТЕНУ

Все изменилось в 1997 году. В восьмом классе Женя выиграл первые крупные международные соревнования - чемпионат мира среди юниоров в Сеуле.

Став чемпионом, Плющенко стал намного реже появляться в школе Фото: REUTERS

- Наш директор тогда сделала плакат во всю стену с его фотографией. На ней он был в черном костюме, в котором выступал на соревнованиях. Плакат повесили в холле. Плющенко стал предметом гордости. Тут же стал и лучшим учеником. Так его директриса называла, - вспоминает Вера.

Сам Женя после этого в школе стал появляться очень редко. Но оценки его стали заметно лучше.

- Мы только тогда начали понимать, сколько сил он вкладывал в спорт. Хотя нам было обидно, что Женя в школу не ходит, а пятерки получает. Говорили даже, что ему оценки рисовали в соответствии с фигурами на льду. Просто в те годы у всех установка была, что учеба превыше всего, - говорят одноклассники.

Последние три года обучения Плющенко пропустил. Пока друзья грызли гранит науки, он рассекал лед.

- Женя в итоге окончил школу с отличием. Но мы с ним потом уже почти не общались, ему было некогда. Помню, он у нас появился на уроках уже совсем другим - в старших классах. Пришел в красивом пуховике, который было нигде не достать. А в руках еще и телефон, - рассказала одна из одноклассниц чемпиона.

Сам же спортсмен говорить о своих школьных годах не любит. Помнит только, что его дразнили ребята. Но и это ему помогло - закалило характер настоящего мирового чемпиона.

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