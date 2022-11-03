«Пацанчик, беги»: в Петербурге толпа гогочущих подростков снимала на видео, как старший из них избивает палкой школьника за «просто так»

В Приморском районе подростки избили школьника. Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Видео жестокого избиения школьника подростком возмутило жителей Петербурга. Кадры, которые разлетелись по соцсетям, подняли волну гнева среди горожан, многие из которых сами родители. На записи с телефона видно, как подросток, явно старший по возрасту, на младшем школьнике показывает приятелям, как правильно бить человека палкой.

- Пацанчик, у тебя есть два варианта: либо беги, либо беги, - говорит на видео подросток, держащий в руках молоток, которым разбивают стекло в автобусе при аварии.

Когда школьник спрашивает, за что его собираются бить, гогочущие парни и девушки отвечают: «просто так».

Потом старший из них берет в руки палку и начинает объяснять, как правильно бить человека, попутно вспоминая, что занимался кэндо - боевым фехтованием на японских бамбуковых мечах.

Школьник жалобно просит «может не надо» и пытается позвонить родителям, но подросток жестко бьет его палкой по голове, а потом еще несколько раз по телу, добавляя что когда противник повержен, его надо добить.

Зрители избиения, которым самим по 13-14 лет все это снимают на видео и нецензурно комментируют. Известно, что ЧП произошло в Приморском районе, а сам «герой» учится в одной из местных школ.

После того, как видео появилось в соцсетях, подростка нашли взрослые, которые поговорили с ним по-мужски. Парень заявил, что все произошедшее - шутка и пообещал больше так не делать.

Но инцидентом уже заинтересовалась полиция. Начата проверка.