Синоптик предупредил о первом снеге в Петербурге 6 ноября

Колесов предупредил о первом снеге в Петербурге 6 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На восток Ленинградской области уже пришла зимняя погода. В этой части региона местами лежит небольшой снежный покров. Но и в Санкт-Петербурге, как оказалось, снег не за горами. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в эфире радио "Комсомольская Правда", 92.0 FM предупредил, что первый снег в городе может пойти уже в ближайшее воскресенье, 6 ноября 2022 года.

- В воскресенье есть все условия для первого снега в городе. Атмосферный фронт подойдет к Санкт-Петербургу в первой половине дня и принесет осадки, которые пойдут в виде мокрого снега и потом перейдут в дождь, - рассказал синоптик.

Колесов добавил, что предстоящие два дня в Петербурге, 4 и 5 ноября, будут очень холодными. В ночные часы температура воздуха будет минусовой на всей территории города, днем всего 1-3 градуса выше нуля.

Что касается 6 ноября, несмотря на возможный первый снег, в Петербурге будет чуть теплее - к вечеру до плюс 5 градусов. А уже начиная со следующей недели в городе ожидается небольшое потепление. Так что зимы еще не будет.