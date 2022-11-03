Стоимость завтраков и обедов в школах Петербурга вырастет на 30% с 2023 года

Установлена новая стоимость питания в школах Петербурга на 2023 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге установили стоимость питания в школах на 2023 год. В среднем цены на завтраки и обеды вырастут на 30 процентов, в некоторых случаях даже больше. Изменения вступят в силу с 1 января. Об этом 3 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Компенсация стоимости питания будет проводиться за счет средств федерального бюджета и бюджета города, - отметили в городской администрации.

Напомним, что последний раз цены повышались в апреле текущего года. Тогда цена за завтрак была - 87 рублей 45 копеек, за обед - 131 рубль 17 копеек, а за комплексный обед 218 рублей 62 копейки.

Начиная с 1 января 2023 расценки будут следующие:

В общеобразовательных школах:

для учеников 1-4-х классов: завтрак - 96 рублей 90 копеек, обед - 145 рублей 30 копеек, комплексный обед - 242 рублей 20 копеек;

для остальных: завтрак - 113 рублей 90 копеек, обед - 170 рублей 80 копеек, комплексный обед - 284 рублей 70 копеек.

Для учеников кадетских учреждений:

дня учеников 5-8-х классов: завтрак - 147 рублей 40 копеек, обед - 221 рублей 10 копеек, комплексный обед - 368 рублей 50 копеек;

для учеников 9-11-х классов: завтрак - 166 рублей 10 копеек, обед - 249 рублей 10 копеек, комплексный обед - 415 рублей 20 копеек.