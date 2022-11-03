Первый в стране Вечный огонь отмечает юбилей

Именно в Ленинграде 6 ноября 1957 года было зажжено первое в СССР неугасимое пламя памяти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Марсово поле не просто одно из любимых мест петербуржцев и туристов, но и обширный мемориально-парковый комплекс площадью девять гектаров. Его сердце - Вечный огонь. Именно в Ленинграде 6 ноября 1957 года было зажжено первое в СССР неугасимое пламя памяти, искры от которого разлетелись по всей стране. В 2022 году этому событию исполняется 65 лет.

РУССКАЯ САХАРА

Во времена начала строительства Петербурга на месте нынешнего Марсова поля было болото. По указу Петра Первого территорию осушили, а получившийся луг стал прекрасным местом для парадов и смотров войск. При Павле Первом место окончательно превратилось в военный плац и получило свое нынешнее название в честь древнеримского бога войны Марса.

До заката Российской империи Марсово поле сохраняло свою функцию плаца для военных парадов, смотров и учений. Протоптанная тысячами армейский сапог земля оставалась самой большой и пустынной площадью города. В народе ее часто называли Русской Сахарой - все из-за столбов пыли, которые поднимались над полем во время парадов.

Аскетичная чаша по проекту Соломона Майофиса (на фото СПРАВА/СЛЕВА) затеплилась накануне 40-летия Октября. Источник 2: Б.С. Кудрявцев/ЦГАКФФД СПб

Впрочем, во многие праздники, такие как Пасха или Масленица, Марсово поле превращалось в место радости и веселья. Там ставили шатры и палатки с развлечениями и угощениями для народа, водили хороводы, плясали и катались с горок.

БЛОКАДНЫЙ ОГОРОД

В 1906 году на Марсовом поле хотели построить здание первой Государственной думы, которую недавно создал Николай Второй. В 1909-м здесь возвели панораму «Оборона Севастополя», а к 1912-му добавился павильон астрономической обсерватории ко дню солнечного затмения. Военные парады сменились спортивными состязаниями. Именно на Марсовом поле прошли конькобежные соревнования на первенство мира и один из первых хоккейных матчей в стране.

Февральская революция изменила судьбу Марсова поля: 23 марта 1917 года здесь торжественно похоронили 184 жертвы восстания. Прощались с революционерами под звуки «Марсельезы». Так, бывший военный плац стал некрополем и получил название «Площадь Жертв революции». В 1919 году над братскими могилами открыли мемориал по проекту Льва Руднева - квадратный двор с уступчатыми гранитными стенками.

В 1920-х поле стало приобретать привычный для нас вид. Вокруг мемориала высадили липы и сирень, засеяли газон. До 1930-х здесь регулярно хоронили видных партийных деятелей.

Во времена войны Марсово поле превратилось в огород, помогавший жителям не умереть с голоду. Там же стояла артиллерийская батарея. Именно отсюда в 1944 году был запущен салют в честь снятия блокады.

Вот так выглядела схема реконструкции Вечного огня в Ленинграде. Автор: ЦГАНТД СПб Ф.Р-21. Оп.3-1. Д.1011 Л.5

ОТ ПЕЧИ КИРОВСКОГО ЗАВОДА

К 40-летию Октября площадь решили реконструировать, а в ее центре установить Вечный огонь. Он стал олицетворением победы, гордости за предков и памяти о павших. Мемориал был обновлен по проекту архитектора Соломона Майофиса. Кстати, по изначальному проекту, данные о котором сохранились в Архивном комитете Петербурга, обновленный мемориальный комплекс представлял собой клумбу в виде звезды, в центре которой располагалась горелка.

6 ноября 1957 года от мартеновской печи Кировского завода был зажжен факел. Огонь поднесли к горелке члены партийного руководства Ленинграда вместе со старейшей коммунисткой города Прасковьей Кулябко. С тех пор пламя памяти только разгоралось, зажигаясь в новых городах и селах огромной страны.

Чтобы свеча памяти не потухла, за газоснабжением мемориала следят днем и ночью вот уже 65 лет. В советские годы работу памятника обеспечивала городская газовая организация «Ленгаз». Его правопреемником стала газораспределительная организация «ПетербургГаз».

- Конструкция Вечного огня представляет собой диффузионную ветроустойчивую горелку, которая обеспечивает горение природного газа при недостатке кислорода, - объясняет начальник управления по эксплуатации газовых сетей и сооружений ГРО «ПетербургГаз» Кирилл Соловьев. - В результате пламя приобретает узнаваемый красноватый оттенок. Для защиты от непогоды огонь расположен ниже уровня земли и вырывается из разных точек горелки. На поддержание негасимой свечи памяти каждый час уходит шесть кубометров природного газа.

Так место выглядело в 1927 году: центром памятника борцам революции архитектора Руднева была клумба со звездой. Источник: ЦГАКФФД СПб

НЕУГАСИМОЕ ПЛАМЯ

Специалисты ежедневно проверяют состояние Вечного огня, каждый месяц проводят техническое обслуживание и профилактические осмотры регуляторного пункта, газопровода и горелки. Во время таких работ частица огня переносится на специальную временную горелку.

- Вечный огонь на Марсовом поле подключен к пункту редуцирования газа в Михайловском саду газопроводом среднего давления длиной около 200 метров, - рассказывает Соловьев. - Часть сети проложена прямо под Мойкой. Как правило, ремонту и реконструкции подвергается именно система труб. Изначально они были сделаны из стали, которая имеют свой срок службы. Их пришлось заменить новыми, которые прослужат еще долго. Также был обновлен шкафной газорегуляторный пункт - это точка, на которой происходит снижение давления газа для горелки.

За 65 лет вечный огонь на Марсовом поле гас всего несколько раз. Виной тому не снег или дождь, а вандалы - периодически хулиганы пытаются потушить пламя. Нарушителей тут же вычисляют по камерам наблюдения и наказывают по уголовной статье, а Вечный огонь вновь зажигают уже спустя 10 минут.

Специалисты ежедневно проверяют состояние Вечного огня, каждый месяц проводят техническое обслуживание и профилактические осмотры регуляторного пункта, газопровода и горелки. ФОТО: ПетербургГаз

КСТАТИ

Первый Вечный огонь в память о погибших появился во Франции 11 ноября 1921 года. Правда, сначала это был лишь способ осветить мемориал павшим солдатам Первой мировой войны у Триумфальной арки Парижа. Скульптор Грегуар Кальве предложил оборудовать памятник газовой горелкой, которая позволяла бы освещать гробницу в темное время суток.

Установить вечное пламя в честь жертв Второй мировой впервые решили в Польше. Пламя зажгли 8 мая 1946 года у восстановленной после фашистской оккупации могилы неизвестного солдата на площади Маршала Юзефа Пилсудского.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Традиция почитания огня берет начало со времен древних индоевропейских народов, потомками которых является большинство жителей современных Европы и России. В старину огонь воспринимали как символ жизни, тепла и добра. Древнеримские жрицы-весталки поддерживали негасимое пламя в храме богини Весты. О высоком статусе огня свидетельствуют множество мифов. Самый известный - как Прометей похитил священное пламя с Олимпа и подарил его людям.