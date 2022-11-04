Фестиваль «Чудо света», приуроченный ко Дню народного единства, начался в Петропавловской крепости Петербурга

Фестиваль "Чудо света" стартовал в Петербурге. Фото: vk.com/chudo_sveta_spb

Фестиваль световых шоу «Чудо света» стартовал в Петропавловской крепости. Вечером 4 ноября в самом центре Петербурга собрались многочисленные горожане и туристы. Они пришли посмотреть на светомузыкальное представление, посвященное Дню народного единства.

- Фестиваль «Чудо света» официально стартовал! На три дня Петропавловская крепость превратилась в гигантское мультимедиа-пространство под открытым небом, - сообщают организаторы.

4, 5 и 6 ноября с 19:00 до 22:00 каждые полчаса в крепости будет начинаться представление. Для гостей шоу проложен маршрут: вход через Иоанновский мост и главные ворота Петропавловки.

Петропавловская крепость превратилась в холст художника. Фото: vk.com/chudo_sveta_spb

- Петровские ворота, главная аллея и стены Нарышкина бастиона станут «холстами», на которых развернутся исторические эпохи и события нашей страны, - интригуют организаторы шоу.

Далее на Соборную площадь крепости, где искусственный интеллект будет генерировать стихи из предложенных посетителями строк, и затем на выход через Кронверкский мост.

Зрителям обещано путешествие сквозь пространство и время в сопровождении произведений пианиста Павла Андреева.

Вход на фестиваль «Чудо света» свободный.