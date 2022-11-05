Люди выбивали стекла, кричали, бросались под колеса: Что произошло в кафе «Полигон» в Костроме во время пожара 5 ноября 2022 года

Очевидец рассказал, как люди спасались из горящего ночного клуба "Полигон" в Костроме / Фото: МЧС по Костромской области

Ужасный пожар произошел в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года, в кафе "Полигон" в Костроме. Возгорание началось в 2:37 часов ночи на Никитской улице. В это время в ночном клубе было очень много людей, которые отдыхали, выпивали и танцевали. По предварительным данным, возгорание случилось из-за петарды, которую запустил один из посетителей прямо в помещение во время драки. После он сбежал. Очевидцы рассказали, как посетители спасались из горящего здания.

- Я ушла за 15 минут до начала пожара. Как же мне повезло, - ужаснулась одна из посетительниц по имени Ольга.

Женщина пришла отдохнуть в ночной клуб, как это делает каждые выходные. Посетители выпивали, отдыхали, танцевали. Обстановка была непринужденна, обычная ночь после рабочей недели.

- Народу было много, все танцевали. Я инвалид в состоянии, от стресса у меня отказывают ноги. Меня бы просто затоптали, - рассказывает посетительница.

Посетители выбивали стекла, чтобы выбраться из горящего клуба / Фото: МЧС по Костромской области

ЛЮДИ КРИЧАЛИ, БИЛИ СТЕКЛА

Пожар начался очень быстро. В считанные минуты огонь охватил все здание в 3,5 тысячи квадратных метров.

- Я проезжал мимо. Увидел, что горит здание и остановился, спросил у охранника, что случилось. Он мне сказал: "Какой-то у*** выстрелил из петарды в потолок и он вспыхнул. Дым сразу осел вниз. Пострадало много людей, кого успели - вытащили", - рассказал "Комсомолке" очевидец Никита (имя изменено, прим. ред.).

Со слов Никиты, после вечера пятницы в заведение обычно стекается народ, который не догулял в других клубах, так как "Полигон" работает до самого утра. Обычно в это время посетители уже сильно пьяны. Когда Никита оказался на месте, пламя уже охватило все здание, а люди бились в истерике, пытаясь выбраться из здания.

- Люди выбивали стекла, напуганные бросались под колеса, кричали. Там выход сделан через огромный турникет. Вообще странно, что смогли вывести столько людей, потому что выход там ужасный, - посетовал Никита.

Клуб способен вмещать в себя до 1 тысячи человек. Сколько посетителей было в "Полигоне" в эту ночь, пока неизвестно. В МЧС Костромской области сообщили, что были эвакуированы 250 человек. На данный момент известно о 15 погибших, некоторых нашли под завалами уже после того, как огонь был потушен. Однако собеседник "Комсомолки" предполагает, что погибших может быть значительно больше, так как люди выбирались сами через разбитые окна и только один выход.

- Раненных я не видел, но скорые мотались туда-сюда. Машин было очень много. Там станция совсем рядом, метров в 600, - сообщил Никита.

Люди выбегали на улицу без курток. Для обогрева к месту пожара прибыли автобусы.

По данным МЧС Костромской области, в 4:23 часа пожар был локализован. Работы по ликвидации продолжаются. На месте пожара в кафе "Полигон" работает губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы контролировать как организованы работы и помощь людям.