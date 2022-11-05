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Общество5 ноября 2022 11:28

Новую систему уборки снега во дворах ввели в Петербурге

Уборкой будут заниматься городские организации
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург начинает переход на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях

Петербург начинает переход на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге приближается зима. Последние годы горожане были недовольны уборкой снега, поэтому Смольный принял решение перейти на новую систему уборки дворов. Об этом 5 ноября 2022 года напомнили в Смольном.

- Уборкой будут заниматься городские организации. Процесс перехода займет около полутора лет, - рассказал губернатор города Александр Беглов ходе рабочего объезда Выборгского района.

Специально для перехода на новую систему город закупил более 1,1 тысячи единиц новой техники российского и белорусского производства и более 400 единиц навесного оборудования. Отмечается, что это самая масштабная закупка коммунальной техники в современной истории Петербурга.

Сейчас город формирует штаты организаций, которые будут заниматься уборкой во дворах зимой. Помимо этого, условия труда механизаторов, специалистов ручного труда будут улучшены.

- У них должна быть хорошая форма, места для обогрева и отдыха, - отметил Беглов.

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