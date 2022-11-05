Новую систему уборки снега во дворах ввели в Петербурге

Петербург начинает переход на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге приближается зима. Последние годы горожане были недовольны уборкой снега, поэтому Смольный принял решение перейти на новую систему уборки дворов. Об этом 5 ноября 2022 года напомнили в Смольном.
- Уборкой будут заниматься городские организации. Процесс перехода займет около полутора лет, - рассказал губернатор города Александр Беглов ходе рабочего объезда Выборгского района.
Специально для перехода на новую систему город закупил более 1,1 тысячи единиц новой техники российского и белорусского производства и более 400 единиц навесного оборудования. Отмечается, что это самая масштабная закупка коммунальной техники в современной истории Петербурга.
Сейчас город формирует штаты организаций, которые будут заниматься уборкой во дворах зимой. Помимо этого, условия труда механизаторов, специалистов ручного труда будут улучшены.
- У них должна быть хорошая форма, места для обогрева и отдыха, - отметил Беглов.