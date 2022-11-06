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Огонь памяти6 ноября 2022 9:08

Искры памяти: Где еще в Петербурге теплится неугасимое пламя

В городе, пережившем блокаду, насчитывается девять мемориалов со святыми факелами
Иван МАЛЬКОВ
На Пискаревское кладбище горит памятный огонь. Его зажгли от факела Вечного огня Марсова поля.

На Пискаревское кладбище горит памятный огонь. Его зажгли от факела Вечного огня Марсова поля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург с Ленинградской областью может по праву считаться лидером по количеству вечных огней. В одном только городе на Неве их девять, включая огонь на Марсовом поле. Их пламя не гаснет ни на миг.

ПИСКАРЕВКА

9 Мая 1960 года участник обороны Ленинграда Петр Зайченко зажег факел от Вечного огня Марсова поля и в сопровождении почетного эскорта доставил его на Пискаревское кладбище. Пламя вспыхнуло на месте массового захоронения ленинградцев и защитников города в день 15-й годовщины Победы, а кладбище было официально открыто как мемориальный комплекс.

СЕРАФИМОВСКОЕ

Серафимовское кладбище - это еще одно место с вечно горящей лампадой. В блокаду здесь тоже были массовые захоронения. Мемориал был открыт 27 января 1965 года. В его центре четырехпролетный портик из серого гранита. На фоне мощных пилонов стоят скульптуры, изображающие защитников и жителей блокадного Ленинграда. Перед портиком горит Вечный огонь, принесенный сюда с Пискаревского мемориального кладбища.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

Огромный обелиск виден издали, а внизу сияют вечные факелы.

Огромный обелиск виден издали, а внизу сияют вечные факелы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Монумент героическим защитникам Ленинграда - украшение площади Победы. Огромный обелиск виден на подъезде к городу со стороны Пулково. Его поставили в 1975 году, а в память о подвиге на нижней мемориальной площади зажгли вечные огни в виде факелов.

КОЛПИНО

Стела «Колпино - Город воинской славы» - молодой памятник, его открыли 7 мая 2015 года. В военные годы город-труженик стал городом-воином: рядом проходила линия фронта, но Ижорские заводы продолжали поставлять оружие и боеприпасы на фронт, помогая общему делу победы.

КРОНШТАДТ

Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов горит в Кронштадте.

Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов горит в Кронштадте.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов горит в Кронштадте. Его зажгли 6 ноября 1980 года в составе памятника жертвам революций, выполненного в форме рассеченной пирамиды. В братских могилах покоятся жертвы Первой русской революции, расстрелянные в Кронштадте, участники подавления контрреволюционного мятежа на форте Красная Горка в июне 1919 года и погибшие в ходевосстания в марте 1921-го.

КРАСНОЕ СЕЛО

Огонь теплится у братской могилы советских воинов в Верхнем парке. В 1955 году здесь были перезахоронены останки с воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил, найденных на территории Красносельского района. На обелиске за фигурой солдата на гранитных табличках высечены имена похороненных воинов - 2144 человека.

ЗЕЛЕНОГОРСК

Мемориал «Павшим» появился в Зеленогорске в 1985 году в том месте, где располагается братская могила воинов Великой Отечественной войны, где покоятся 279 солдат. В 2005-м рядом открыли памятник жителям Зеленогорска, участвовавшим в войне, а в год 65-летия Победы здесьзажгли Вечный огонь.

ПЕТЕРГОФ

Мемориал «Приморский» в составе Зеленого пояса Славы расположен в Петергофе вблизи Петродворцового часового завода и Английского парка. Комплекс открывался постепенно. В 1961 году на границе Ораниенбаумского плацдарма установили гранитный обелиск с барельефами защитников. Позднее сформировался ансамбль братского мемориального кладбища советских воинов, павших в боях, и саперов, погибших при разминировании Петродворца. В 1967 году на другой стороне шоссе на Ораниенбаум высадили 350 туй в память о моряках-балтийцах, цепями ходившим здесь в штыковую атаку. В 2015-мна территории мемориала торжественно зажгли огонь.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Под символичной аркой есть чаша в виде пятиконечной звезды.

Под символичной аркой есть чаша в виде пятиконечной звезды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Разорванное кольцо» - мемориал на западном берегу Ладожского озера. Он был открыт в 1966 году на Вагановском спуске, откуда автоколонны из осажденного Ленинграда брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость и куда потом возвращались с грузом еды, медикаментов и боеприпасов, преодолев 30 километров по льду. 9 Мая 2015-го, в день 70-летия Победы под аркой разорванного кольца загорелось пламя. Зажжению Вечного огня предшествовала реконструкция: в площадку вмонтировали горелку, расположенную в чаше в виде пятиконечной звезды.

КОНКРЕТНО

4371 мемориалов с Вечным огнем насчитывается в России

Все они зажжены от огня на Марсовом поле

- В Москве Вечный огонь у Кремлевской стены затеплился на могиле неизвестного солдата 3 декабря 1966 года.

- В Севастополе на Малаховом кургане пламя памяти запылало в 1958 году, в канун празднования 40-летия Советской Армии и ВМФ СССР. Его зажег Герой Советского Союза адмирал Филипп Октябрьский, который в 1941-1942 годах занимал пост командующего Севастопольского района.

- В Красноярске Вечный огонь горит у мемориала Победы. Герой Советского Союза Дмитрий Мартынов зажег его 9 Мая 1975 года в честь погибших в годы войны красноярцах.

- Владивостокский мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота» представляет собой шеренгу знамен с бронзовыми досками и именами героев СССР и полных кавалеров ордена Славы.

- В Екатеринбурге Вечный огонь, расположенный на площади Коммунаров, был зажжен в 1959 году. Изначально он был посвящен памяти бойцам, погибшим во времена Гражданской войны. Однако вскоре монумент стал символом памяти обо всех павших солдатах, в первую очередь о героях Великой Отечественной. К 22 июня 2007 года сюда доставили землю из 12 областей России и Белоруссии - с мест сражений и могил погибших уральцев.

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