Искры памяти: Где еще в Петербурге теплится неугасимое пламя

На Пискаревское кладбище горит памятный огонь. Его зажгли от факела Вечного огня Марсова поля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург с Ленинградской областью может по праву считаться лидером по количеству вечных огней. В одном только городе на Неве их девять, включая огонь на Марсовом поле. Их пламя не гаснет ни на миг.

ПИСКАРЕВКА

9 Мая 1960 года участник обороны Ленинграда Петр Зайченко зажег факел от Вечного огня Марсова поля и в сопровождении почетного эскорта доставил его на Пискаревское кладбище. Пламя вспыхнуло на месте массового захоронения ленинградцев и защитников города в день 15-й годовщины Победы, а кладбище было официально открыто как мемориальный комплекс.

СЕРАФИМОВСКОЕ

Серафимовское кладбище - это еще одно место с вечно горящей лампадой. В блокаду здесь тоже были массовые захоронения. Мемориал был открыт 27 января 1965 года. В его центре четырехпролетный портик из серого гранита. На фоне мощных пилонов стоят скульптуры, изображающие защитников и жителей блокадного Ленинграда. Перед портиком горит Вечный огонь, принесенный сюда с Пискаревского мемориального кладбища.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

Огромный обелиск виден издали, а внизу сияют вечные факелы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Монумент героическим защитникам Ленинграда - украшение площади Победы. Огромный обелиск виден на подъезде к городу со стороны Пулково. Его поставили в 1975 году, а в память о подвиге на нижней мемориальной площади зажгли вечные огни в виде факелов.

КОЛПИНО

Стела «Колпино - Город воинской славы» - молодой памятник, его открыли 7 мая 2015 года. В военные годы город-труженик стал городом-воином: рядом проходила линия фронта, но Ижорские заводы продолжали поставлять оружие и боеприпасы на фронт, помогая общему делу победы.

КРОНШТАДТ

Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов горит в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов горит в Кронштадте. Его зажгли 6 ноября 1980 года в составе памятника жертвам революций, выполненного в форме рассеченной пирамиды. В братских могилах покоятся жертвы Первой русской революции, расстрелянные в Кронштадте, участники подавления контрреволюционного мятежа на форте Красная Горка в июне 1919 года и погибшие в ходевосстания в марте 1921-го.

КРАСНОЕ СЕЛО

Огонь теплится у братской могилы советских воинов в Верхнем парке. В 1955 году здесь были перезахоронены останки с воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил, найденных на территории Красносельского района. На обелиске за фигурой солдата на гранитных табличках высечены имена похороненных воинов - 2144 человека.

ЗЕЛЕНОГОРСК

Мемориал «Павшим» появился в Зеленогорске в 1985 году в том месте, где располагается братская могила воинов Великой Отечественной войны, где покоятся 279 солдат. В 2005-м рядом открыли памятник жителям Зеленогорска, участвовавшим в войне, а в год 65-летия Победы здесьзажгли Вечный огонь.

ПЕТЕРГОФ

Мемориал «Приморский» в составе Зеленого пояса Славы расположен в Петергофе вблизи Петродворцового часового завода и Английского парка. Комплекс открывался постепенно. В 1961 году на границе Ораниенбаумского плацдарма установили гранитный обелиск с барельефами защитников. Позднее сформировался ансамбль братского мемориального кладбища советских воинов, павших в боях, и саперов, погибших при разминировании Петродворца. В 1967 году на другой стороне шоссе на Ораниенбаум высадили 350 туй в память о моряках-балтийцах, цепями ходившим здесь в штыковую атаку. В 2015-мна территории мемориала торжественно зажгли огонь.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Под символичной аркой есть чаша в виде пятиконечной звезды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Разорванное кольцо» - мемориал на западном берегу Ладожского озера. Он был открыт в 1966 году на Вагановском спуске, откуда автоколонны из осажденного Ленинграда брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость и куда потом возвращались с грузом еды, медикаментов и боеприпасов, преодолев 30 километров по льду. 9 Мая 2015-го, в день 70-летия Победы под аркой разорванного кольца загорелось пламя. Зажжению Вечного огня предшествовала реконструкция: в площадку вмонтировали горелку, расположенную в чаше в виде пятиконечной звезды.

КОНКРЕТНО

4371 мемориалов с Вечным огнем насчитывается в России

Все они зажжены от огня на Марсовом поле

- В Москве Вечный огонь у Кремлевской стены затеплился на могиле неизвестного солдата 3 декабря 1966 года.

- В Севастополе на Малаховом кургане пламя памяти запылало в 1958 году, в канун празднования 40-летия Советской Армии и ВМФ СССР. Его зажег Герой Советского Союза адмирал Филипп Октябрьский, который в 1941-1942 годах занимал пост командующего Севастопольского района.

- В Красноярске Вечный огонь горит у мемориала Победы. Герой Советского Союза Дмитрий Мартынов зажег его 9 Мая 1975 года в честь погибших в годы войны красноярцах.

- Владивостокский мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота» представляет собой шеренгу знамен с бронзовыми досками и именами героев СССР и полных кавалеров ордена Славы.

- В Екатеринбурге Вечный огонь, расположенный на площади Коммунаров, был зажжен в 1959 году. Изначально он был посвящен памяти бойцам, погибшим во времена Гражданской войны. Однако вскоре монумент стал символом памяти обо всех павших солдатах, в первую очередь о героях Великой Отечественной. К 22 июня 2007 года сюда доставили землю из 12 областей России и Белоруссии - с мест сражений и могил погибших уральцев.