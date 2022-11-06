День жестянщика в Петербурге: На Московском шоссе столкнулись десять машин на заснеженной дороге

На дорогах образовалась гололедица. Фото: t.me/Megapolisonline

Беда не приходит одна – первый снег в Петербурге принес за собой не только радости от наступающей зимы, но и аварии. Дороги Северной столицы замело и покрыло гололедицей утром 6 ноября. Вероятно, не все еще успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», массовая авария произошла на Московском шоссе. О пострадавших не говорится.

Снег выпал в Петербурге 6 ноября. Фото: t.me/Megapolisonline

- В сторону города столкнулись минимум 10 машин. Скапливается пробка, - пишут очевидцы.

По данным «Яндекс.Карт», пробка на Московском шоссе растянулась от КАД до Пулковского шоссе. Аварии на летней резине замечены еще и на проспекте Художников 14. Водитель такси не справился с управлением и въехал в грузовик.

О «Дне жестянщика» синоптики предупреждали заранее. Фото: t.me/Megapolisonline

О «Дне жестянщика» синоптики предупреждали заранее. Еще в четверг метеорологи давали прогноз на все выходные. По их данным, в воскресенье, 6 ноября, в Петербурге ожидался снег и гололедица на дорогах. При этом снежный покров должен растаять уже во второй половине дня. Температура воздуха выше нуля, сейчас термометры показывают до +3 градусов.